Začetek letošnjega februarja se je svet Sofie Goggie obrnil na glavo. Na treningu veleslaloma na smučišču Ponte di Legno v Italiji se je huje poškodovala. Utrpela je dvojni zlom desne golenice in gležnja, tako da je bila njena sezona v trenutku končana. Do takrat vodilna smukačica minule zime je zatem začela trnovo pot do okrevanja in vrnitve na bele strmine. Med operacijo so ji zdravniki v nogo vstavili ploščico, ki so jo pritrdili s sedmimi vijaki. Zaradi tega je izpustila tudi poletni del priprav v Argentini, saj je septembra prestala novo operacijo, pri kateri so ji odstranili ploščico in vijake. Potem je začela s pripravami na novo sezono, v Beaver Creeku pa je v sredo na prvem treningu zasedla 12. mesto.

Pred uradno vrnitvijo v svetovni pokal je Italijanka spregovorila o trnovi poti, ki jo je prehodila do popolnega okrevanja. "Zdravniki niso vedeli, kako nazaj sestaviti kosti. 45 dni sploh nisem mogla hoditi," je razkrila pred začetkom sezone v hitrih disciplinah. Goggia je medtem povsem okrevala, zdaj se vnovič na smučeh počuti odlično. "Občutek imam, kot da se ni nič zgodilo. Noga in stopalo delujeta odlično," je dodala italijanska smučarka.

Kljub temu so bili zadnji meseci zanjo zelo naporni, ne le fizično, ampak tudi psihično in čustveno. Še posebej, ker je poškodba predčasno prekinila odlično sezono. V času do poškodbe je zabeležila šest uvrstitev na stopničke, kot že omenjeno je tudi vodila v smukaški razvrstitvi, v seštevku superveleslaloma je bila četrta, v veleslalomskem seštevku pa deveta. Kljub temu da je izpustila velik del poletnih priprav, pa pomanjkanja treninga skoraj ne opazi več. "Na začetku sem bila malo zarjavela, zdaj se počutim zelo dobro," pravi Goggia. Imela je tudi manj težav s hitrostjo, kot je pričakovala. "Mislila sem, da me bo bolj strah," je še dodala.

Alpske smučarke v Beaver Creeku v soboto ob 19. uri čaka smuk, v nedeljo pa ob isti uri še superveleslalom.

