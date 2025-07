Kulinarična uspešnica slovenskega kmeta: ročno izdelani mocarela in burata

Od govedoreje do sirarstva – s srcem in znanjem

Kmetija je v zadnjih letih doživela pomembno preobrazbo. Iz tradicionalne gorenjske kmetije se je razvila v sodobno "mlečno kmetijo", ki je leta 2019 začela s sirarstvom. Njihovi glavni posebnosti sta ročno izdelani mocarela in burata, ki predstavljata paradna konja ponudbe. Dodana vrednost? Pakiranje v povratno stekleno embalažo – že od prvega dne.

Niso eko kmetija, a vsak njihov korak kaže na odgovorno in trajnostno kmetovanje. S sodobnim, odprtim hlevom, robotsko molžo in napredno skrbjo za živali dokazujejo, da tudi konvencionalno kmetijstvo lahko temelji na dobrobiti živali in skrbi za okolje. Krmo pridelajo sami, uporabljajo sončno energijo, lesne sekance iz lastnega gozda ter učinkovit sistem hlajenja s ponovno uporabo vode.

"Lepo je biti kmet" je pobuda, ki želi spremeniti pogled na kmetijstvo in pokazati, da je biti kmet nekaj, na kar smo lahko ponosni. Z dobrimi zgodbami slovenskih kmetij želimo dvigniti ugled tega pomembnega poklica, razbiti stereotipe in spodbuditi mlade ter njihove starše k razmisleku o prihodnosti v kmetijstvu. Gre za poklice, ki si zaslužijo več spoštovanja – zdaj je čas, da to tudi pokažemo.

Družinska ekipa in skupna vizija

Na kmetiji delujeta dve generaciji – tast, tašča, Matevž, Matevžev mlajši brat ter Eva, Matevževa žena. Eva je po poklicu sicer zdravnica, vendar jo je veselje do dela v naravi in z živalmi pripeljala na kmetijo, kjer skrbi za marketing in razvoj izdelkov. V sirarni pomagajo tudi študentke. Vsi skupaj skrbijo za približno 120 glav živine, od tega od 50 do 60 molznic, ki dajejo mleko za izdelke, ki jih najdete tako v njihovi domači trgovinici kot v več kot 20 izbranih gostilnah in trgovinah po Sloveniji.

Foto: MKGP

Vedno korak naprej

Vizija kmetije temelji na trajnostnem razvoju in razbremenitvi fizičnega dela s pomočjo tehnologije. V sirarni neprestano eksperimentirajo – tako so denimo ustvarili jogurtov namaz z drobnjakom, navdihnjen z okusom klasičnega kremnega sira, a v bolj zdravi in domači različici.

Foto: MKGP

Več kot le hrana – ozaveščanje kot poslanstvo

Na kmetiji Pr’Matevž verjamejo, da vloga kmeta danes ni več le pridelava hrane. "Hrano potrebujemo vsi, a pogosto pozabimo, od kod prihaja," pravijo. Zato svojo zgodbo, vrednote in znanje z veseljem delijo tudi prek spletnih platform, s čimer želijo ozaveščati najmlajše in spomniti odrasle, zakaj je pomembno ceniti domačo, kakovostno pridelano hrano in zakaj je lepo biti kmet.