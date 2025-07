Meta Hrovat po težkih preizkušnjah našla svoj košček sreče

Meta Hrovat je lani januarja po dokončnem slovesu od belih strmin dokončno in odločno vstopila v svet druge kariere, v katerem je v Kranjski Gori le streljaj stran od smučišča, kjer je dvakrat stala na stopničkah za svetovni pokal, našla svoj košček sreče v Agenciji Julijana. "Stojim za svojimi odločitvami, najverjetneje se celo življenje malo iščemo in mislim, da je to preprosto normalno," sporoča 27-letna nekdanja smučarka.

Za Meto Hrovat je vihravih nekaj zadnjih let, ki bi jih nekdanja slovenska alpska smučarka brez težav lahko strnila v knjigo ali film. Oktobra 2022 je javno naznanila, da se poslavlja od smučarskih strmin, konec januarja naslednje leto se je zatem huje poškodovala na turnem smučanju, kasneje pa je Gorenjka kljub nekaterim posledicam grdega padca skovala vrnitev v svet alpskega smučanja, a lani januarja dokončno zaprla uspešno poglavje in, kot pravi sama, obdobje, ko je veljalo Meta = smučanje.

Njeno življenje je potem zavilo na povsem druge tirnice. "Dobrodošli v Julijani," nam je dejala ob prihodu v Kranjsko Goro, natančneje v Agencijo Julijana, kjer preživlja svoje delovne dni. "Če bi morala opisati Julijano, je to skupen prostor, po domače baza, ki predstavlja izhodišče za dogajanje v Kranjski Gori in okolici," pojasnjuje nekdanja smučarka, ki je dvakratna mladinska svetovna prvakinja v slalomu in dobitnica brona na olimpijskih igrah mladih leta 2016, v svetovnem pokalu se je tudi štirikrat uvrstila na stopničke, štirikrat je pa bila tretja na veleslalomskih tekmah.

Da je po težkih preizkušnjah obrnila nov list, je jasno že ob pogledu na simpatično Gorenjko, iz katere po letih iskanja izžarevata mir in prepričanje, da se je znova našla. V Sportalovi Drugi karieri je spregovorila o življenju po koncu smučarske poti, hudi nesreči, ki jo je doživela leta 2023 na turnem smučanju, poskusu vrnitve v alpsko smučanje, spoznanjih med kariero in tudi prihodnosti.

Svoje življenje po koncu kariere je zgradila v Kranjski Gori. Foto: Gaja Hanuna Lani januarja ste dokončno zaprli poglavje alpskega smučanja, kako je minilo to dobro leto dni?

Dobro, delavno. Služba tu v Agenciji Julijana me povsem okupira, ker so poletja v Kranjski Gori res pestra, še veliko bolj kot pozimi. Naša glavna dejavnost je Kekčeva dežela, tako da se s tem ukvarjamo največ časa, drugače pa imamo še razne aktivnosti in res ni dolgčas.

Nekaj časa ste bil tudi del Tonkine koče na Vršiču, za katero je skrbela vaša babica Tonka. Ste vpeti tudi v delo tam?

Včasih je bila odprta kot koča, je imela gostinski del, hkrati se je dalo najeti tudi sobe, zdaj pa je kot nekakšen chalet. Ko sem končevala kariero, sva s fantom Žigom pomagala pri nekaterih dogodkih in to je bilo to. Še vedno tam organiziramo kakšen dogodek, a to je v sklopu Julijane.

Je Kranjska Gora kraj, kjer se počutite najbolj srečno?

Ja, Kranjska Gora je moj kraj. Iskreno, med kariero nisem nikoli pretirano razmišljala o tem, kje si bom ustvarila življenje, vem, da sem med kariero govorila, da ne bom ostala tu in da me bo pot zagotovo zanesla kam v tujino. Nikakor pa si nisem zamišljala, da bom pristala tu, kjer sem zdaj in da bom sodelovala pri Kekčevi deželi. A stvari so se tako obrnile, da sem tu dobila priložnost in po koncu kariere hitro spoznaš, da je v realnem svetu nekaj treba delati. Tukaj lahko še vedno dodam nekaj svoje kreativnosti in mi je to res všeč, ker moji možgani nikoli povsem ne počivajo. Se pa tudi zavedam, da je res velik privilegij, da sem vse skupaj 'prevzela' in nisem startala iz ničle, ker vem, da to za sabo potegne še veliko več časa in energije kot v tem primeru.

"Kranjska Gora je moj kraj," priznava. Foto: Gaja Hanuna

Med kariero je pa tako, da ko enkrat začneš razmišljati o tem, kaj te čaka potem in kaj boš počel po koncu smučarske poti, je to že znak, da je vsega konec. Ko sem bila sama z glavo povsem pri smučanju, sem dobro smučala in se je vse odvijalo v pravo smer, takoj pa ko sem preklopila z glavo na to, da sama nekaj žrtvujem, pa je krivulja začela padati navzdol. Je pa sigurno to razmišljanje normalen proces v karieri vsakega športnika.

Koliko ste še športno aktivni?

Zelo, sigurno ne toliko kot med kariero, ker imam seveda tudi druge zadolžitve, a mi je zelo pomembno, da si vzamem čas za športne aktivnosti, ker sem potem boljša tudi pri delu in ostalih zadevah. Vedno sem rekla, da ne bom nikoli rekreativno tekmovala, a zdaj je zgodba drugačna (smeh, op. p.). Zdaj sem bila na nekaj trail tekih, ker so mi bili že od časa smučanja všeč vzdržljivostni športi, a se zaradi kariere nisem smela preveč udejstvovati. V tem res uživam.

Kar se tiče smučanja, še naprej turno smučam, a po nesreči, ki sem jo imela dobri dve leti nazaj, se vsega skupaj lotevam bolj pametno in tudi izbiram ture, ki niso toliko zahtevne in tvegane predvsem pa izbiram pogoje v hribih, ker sem znižala faktor tveganja, ki sem ga pripravljena sprejeti. Poleg moje nesreče so bili namreč še nekateri drugi zapleti v gorah s prijatelji, plazovi in podobno, tako da sem res bolj previdna.

Foto: Gaja Hanuna

Kar pa se tiče prav alpskega smučanja, sem smučala res malo, se je pa letošnjo zimo zgodilo, da sem začela v Julijani malce smučati tudi z otroki, a ne s tekmovalci. Najprej sem mislila, da mi res ne bo všeč, potem pa sem poskusila in so me otroci totalno navdušili, ker res vpijajo vsako malenkost in res uživajo v športu, uživala pa sem tudi jaz. Tudi sama sem se na ta način naučila ogromno, tudi o smučanju, drugače sem začela dojemati šport.

Januarja 2023 je grdo padla na turnem smučanju. Foto: Instagram Omenili ste nesrečo, ki se vam je zgodila v začetku leta 2023. Kaj se je pravzaprav zgodilo?

Bili smo na turni smuki, sneg se je udrl in me je zaneslo na strmejšo stran pobočja, pred mano se je pojavil gladek balvan, jaz pa sem na vso moč trčila vanj, v skalo sem priletela direktno z glavo, najbolj v območje nosu in oči, zato sta me res rešila čelada in smučarska očala, če ne bi se lahko končalo še veliko slabše.

Še zatem, ko ste napovedali vrnitev v svetovni pokal, ste dejali, da so posledice nesreče še prisotne, da imate težave z vidom, ravnotežjem … Kako ste zdaj?

Moram reči, da sem kar presenečena nad tem, koliko časa telo potrebuje, da si opomore in "obnovi" po takšnem dogodku. Zdaj je teh posledic čedalje manj, imela sem veliko težav z desnim očesom, ki se mi je ves čas solzilo, malce sem tudi slabše videla, a to se še vedno popravlja. Čutim nekakšne mini posledice, a glede na to, kako bi se vse skupaj lahko razpletlo, se na koncu vse skupaj ne bi moglo končati bolje. Enako je tudi s poškodbami, ki so me pestile med kariero, še posebej s kolenom in sem res vesela, da me danes ne boli nič, da se počutim res dobro in lahko počnem stvari, ki so mi ljube.

Od nesreče mineva približno dve leti in pol. Vam je o dogajanju tistega dne težko govoriti?

Ne. Ko pomislim za nazaj, pomislim samo na to, da sem se iz tega nekaj naučila, ker je tudi minilo toliko časa, da bi lahko znova "zapadla" v razmišljanje, da bi turno smučanje dojemala enako kot alpsko smučanje oziroma, torej da je vse isto, pa nikakor ne razmišljam tako. Hribe je potrebno spoštovati, treba je stvari premisliti, se odločati zavestno, to nosim sabo in sem vesela, da se je razpletlo tako kot se je.

Omenili ste, da ste se iz tega nekaj naučili, pogosto ljudje, ki prestanejo tako težke življenjske preizkušnje, pravijo, da spremenijo tudi pogled na dojemanje sveta in dogajanja. Kakor koli se sliši kot kliše, bi tudi sami rekli, da je pri vas podobno?

Ja, pa morda se je to zgodilo že prej, ko je imela moja mami hudo nesrečo z motornimi sanmi in že od takrat sem začela razmišljati drugače. Kot ste rekli, sliši se klišejsko, ampak vsako jutro, ko se zbudimo, smo lahko hvaležni. Hvaležni, da se lahko pogledaš v ogledalo in si rečeš v redu sem, zdrav sem. Kaj je lahko še lepšega? Podobno razmišljam tudi pri teh daljših vzdržljivostnih tekih, ko me prijatelji pogosto vprašajo, kaj mi je tega treba in mi pravijo, da uživam v trpljenju, a jaz sem tudi v tistih najtežjih trenutkih hvaležna, da mi moje telo to omogoča. Vsako leto to cenim samo še bolj in je na koncu res velik privilegij. Gibanje, šport in to, da se zjutraj zbudim zdrava meni pomenijo res največ, pa naj se sliši še tako na prvo žogo.

V svetovnem pokalu se je štirikrat uvrstila na stopničke, štirikrat je bila tretja na veleslalomskih tekmah. Foto: Sportida

Če še malce ostaneva pri dogodkih po nesreči. Dejali ste, da imate zdaj več spoštovanja do turnega smučanja kot takšnega. Je bilo ob prvi vrnitvi na smuči in gore prisotnega tudi kaj strahu? Ste morda razmišljali celo o tem, da ne bi nikoli več smučali?

Ne, o tem nisem nikoli razmišljala, ker je smučanje prevelik del mojega življenja. Nikoli nisem razmišljala v smeri, da bi za vsako slabo izkušnjo potem odnehala z določeno stvarjo. Definitivno pa je bilo sploh prvo zimo po tej poškodbi prisotnega nekaj strahu. Vsakič, ko sem šla na smučeh malce hitreje, sem podoživela trenutek, ko sem trčila ob tisto skalo na turnem smučanju.

Torej se spomnite celotnega dogajanja tistega dne?

Ne čisto vsega, a tistega trenutka, ko se je zgodilo. Potem mi malce zmanjka, mi je pa šel trenutek, ko sem zadela v skalo kasneje res pogosto skozi misli, ko sem smučala. Kar se tiče lukenj v spominu pa se nato spomnim trenutka, ko so vsi prišli do mene. Spomnim se, da sem si snela čelado iz glave, jo obrnila okoli, iz nje pa se je vlila kri. Imela sem občutek, da mi kri teče iz ušes, pa mi je iz glave, ker sem imela odprt zlom. Potem je prišel helikopter, vsi so mi res neizmerno pomagali in še danes sem jim hvaležna.

Pusti pa takšna izkušnja posledice, ne samo fizične. Tudi ko sem se po poškodbi odločila, da se vrnem v svetovni pokal alpskega smučanja, zaradi spominov nisem uspela premagati hitrostne bariere. Vsakič, ko bi morala spustiti smuči, me je nekaj zaustavilo, in sem ves čas s smučmi podrsavala, da sem regulirala hitrost. Tega prej nisem počela nikoli in mi ni bilo niti jasno, zakaj do tega prihaja, zgodilo se je podzavestno. Tudi zdaj, ko sem na smučeh, se redko zgodi trenutek, da ne pomislim na celotno situacijo. A sem človek, ki zna te težke in slabe zadeve malce potlačiti.

"Sem človek, ki zna težke in slabe zadeve malce potlačiti," pravi. Foto: Gaja Hanuna

Tudi pri skoku s padalom sem imela nekaj slabših izkušenj, ko sem npr. obvisela visoko na drevesu, in se potem sploh nisem vrnila k skokom. Na začetku sem se ves čas delala, da mi ni nič, a je vse skupaj prišlo za mano. Smučanje pa toliko bolj obvladam in mi je blizu, da brez njega ne morem.

Ne pogrešate tekmovalnega smučanja?

Ne in nikakor ne bom ena tistih, ki se vrnejo v svetovni pokal. Če zdaj pomislim na smučanje in kariero, pomislim samo na rutino, v kateri nisem bila jaz več jaz in na kraje, na katere bi se morala vračati in ob tem več ne dobim dobrih občutkov. Že sama ideja mi ni privlačna.

Pa ste kaj v stiku z bivšimi sotekmovalkami?

Zelo malo, več s tistimi, ki so tudi že končale kariere. Seveda se občasno slišimo, a imam zdaj res toliko drugačno življenje in sem šla v življenju naprej, moje prioritete so se ločile od tistih, ki sem jih imela kot tekmovalka, kar je normalno.

Na olimpijskih igrah 2022 je bila sedma v veleslalomu. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Že tako smo bile zadnja leta precej ločene v pripravah in treningih. V bistvu sem bila jaz prva, ki je šla po svoje, nekako, če pogledam nazaj, se mi zdi, da nisem bila dovolj močna in nisem dovolj zaupala vase, da bi bilo to individualno okolje zame zdravo. Niti nisem tak karakter, tako da od trenutka, ko sem šla svojo pot se nisem počutila optimalno in mi je bilo težko.

A če zdaj pogledam nazaj, mi je bilo takrat res v resnici res lepo, ker je tvoja glavna naloga to, da si spočit za treninge, vsaj tako je bilo v mojem primeru. Vse zadolžitve izven športa si potem lahko preložil na nekoga drugega, kar je mene usmerjalo v egoistično razmišljanje, v katerem sem bila pomembna le jaz. Še zdaj, ko je že nekaj časa minilo od konca kariere, se moram na trenutke opozoriti oziroma me na to opozori tudi moj fant Žiga, da je zdaj odgovornost in skrb tudi na meni, ne le na ostalih. Ves čas so prej vsi delali le zame in skrajni čas je, da zdaj jaz naredim kaj tudi za druge.

Torej zdaj spoznavate tudi kdo je Meta izven smučanja? Foto: Gaja Hanuna

Sigurno, sicer precej pozno, a bolje zdaj kot nikoli. Obdobja mojega življenja, ki se je vrtelo le okoli smučanja, ne bi nikoli zamenjala, ker mi je dalo res ogromno. Sploh v začetku, ko je šla krivulja res ves čas le navzgor, je občutek fenomenalen, pa ko podpišeš prve pogodbe, pa prve stopničke … vsi občutki so na steroidih. Vse se mi je začelo dogajati povsem prezgodaj in nato res ves čas misliš, da bo šlo vse samo navzgor. Spomnim se v večini samo dobrih stvari, vem, da so bile tudi slabe, a to nekako odmisliš.

Kaj pa to vmesno obdobje, ko ste se želeli vrniti v svet alpskega smučanja? Kaj se je dogajalo takrat?

Iskreno, bila sem izgubljena. Končati profesionalno kariero je zelo težko, sploh ko jo končaš takrat, ko si že zgrajena osebnost in je bilo smučanje glavni del moje identitete. Ko sem nehala, se mi je zdelo, da nisem nikomur več zanimiva, hkrati pa nisem niti vedela, s čim bi se ukvarjala, obenem pa si spet nisem dovolj zaupala. Iz tistega, ko sem bila izgubljena, sem dobila še nekaj klicev, če bi se vrnila, in nisem bila dovolj močna, da bi rekla ne. Sama sem si to vrnitev predstavljala kot nekakšen izhod iz tega začaranega kroga. Svet alpskega smučanja sem poznala, kolikor se to sliši malce smešno, je bil to moj svet udobja. Svet profesionalnega športa je bil vse, kar sem poznala. Nikoli mi ni bilo težko trenirati, fizični naporni mi niso bili nikoli težava, zato sem se vrnila v poznani mehurček.

Na začetku sem se počutila še zelo udobno, potem je sledil poletni trening kamp v Argentini, takrat pa sem prvič v življenju zapadla v res črno luknjo. Vsi so bili usmerjeni le proti pripravam in sezoni, jaz pa sem se sama pri sebi spraševala, kaj počnem tam. Hkrati sem čutila pritisk, ker smo napovedali moj povratek in potem mi na kraj pameti ni padlo, da bi rekla, da sem si znova premislila. Ogromno sem se ukvarjala tudi s tem, kaj bodo rekli drugi in res sem zapadla v razmišljanje brez odgovora, kaj naj storim. Nato je bilo preprosto vsega preveč, zato sem kupila letalsko karto in odšla domov.

Foto: www.alesfevzer.com

Kako je na to odreagirala Smučarska zveza Slovenije in trenerji? Ste se ukvarjali tudi s tem, kaj menijo drugi, tudi javnost?

Seveda, še posebej, ker sem takšen človek, da si vse to jemljem k srcu. Potem sem sprejela, da bom nekaj časa veljala za razvajeno smrkljo, zatem pa bodo vse skupaj ljudje pozabili, jaz pa bom šla po poti, za katero menim, da je prava zame. Vesela sem, da sem to storila, ker pred tem res nisem bila pomirjena s tem, kar sem počela in se mi je zdelo, da leta minevajo, jaz pa ostajam na isti točki. Ob misli na rutino, ki sem jo poznala, mi je postalo kar slabo.

Skozi kariero sem se sicer ogromno ukvarjala tudi s komentarji ljudi in zdaj če gledam nazaj, bi si rekla, 'Meta, kaj je s tabo?' Na koncu je to mnenje desetih ljudi, peščice, ki se jim da ukvarjati s tem, kar počneš ti, vsem ostalo je vseeno, ker imajo dovolj dela sami s sabo. To sem uvidela zdaj po koncu kariere. Kot športnik pa imaš res več časa in se imaš čas ukvarjati s takšnimi zadevami.

Koliko pa še spremljate tekme? Ste se tudi od tega distancirali? Foto: Sportida

Ne nikakor, poskušam spremljati čim več, ne želim, da gre to mimo, ker je smučanje moj šport in ga imam res rada.

Če sva že bili pri klišejih, da omeniva še enega, imate kakšna obžalovanja za nazaj?

Če bi rekla ne, bi se zlagala, a verjamem, da sem se iz vsega nekaj naučila. Dolgo obdobje med kariero sem imela težave s prehranjevanjem in se je vse skupaj razvilo do te mere, da je vplivalo na moje odnose, kariero, a ne vem, če bi se zdaj vrnila drugače, ne bi mogla ali znala reagirati drugače, tako da zgodilo se je, kar se je. Težko je pa govoriti o tem, kaj bi bilo, če bi bilo, niti nima smisla, niti nima smisla razpravljati o tem, kaj je bilo.

Foto: Gaja Hanuna

Ste zdaj srečni v tem, kar počnete?

Ja, sem. Stojim za svojimi odločitvami, verjetno se celo življenje malce iščemo in mislim, da je to preprosto normalno. Edino, kar pogrešam je to, da sem človek, ki je res ves čas rad na poti, težko sem stacionirana na enem mestu, zato grem, predvsem mojemu fantu verjetno pogosto na živce, ker bi ves čas nekam hodila (smeh, op. p.). Pred mano je kar nekaj ciljev tako v poslu, tudi v rekreativnem športu, predvsem pa si želim večkrat vzeti čas za ljudi okoli mene, ker se prepogosto izgubimo, ker se življenje kar vrti in vrti.

