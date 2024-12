V Santa Caterini so izpeljali prvega od dveh smukov za evropski pokal. Med 110 smučarji je bil najhitrejši Avstrijec Felix Hacker, tik za njim pa se je zvrstil Nejc Naraločnik.

Slovenski smukač je bil večji del najhitrejši na progi, imel najboljše vmesne čase med vsemi, na koncu pa je naredil manjšo napako v spodnjem delu, ki ga je stala zmage. Za zmagovalcem je zaostal 17 stotink sekunde. Tretji je bil Italijan Nicolo Molteni.

Drugi slovenski predstavnik Rok Ažnoh je za zmagovalcem zaostal + 1,06 in končal na 17. mestu.

"Kot kaže, je odlična vožnja Hrobata iz Beaver Creeka dvignila tudi ostale"

"Zelo dober rezultat, a so še velike rezerve. Naredil sem eno večjo napako, a vseeno super rezultat. Kot kaže, je odlična vožnja Mihe Hrobata iz Beaver Creeka dvignila tudi vse nas ostale in smo dobili še eno potrditev, da smo super delali in trenirali. Potrebno je le še popraviti napake iz današnje vožnje. Jutri je na sporedu še en smuk in treba se je znova dobro zbrati in skoncentrirati le nanj," je v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Naraločnik.