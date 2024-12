Žan Kranjec na stopničkah. Švicarski veteran do prvenca, zgodovinski dan za Brazilijo.

Potem ko so na prvem veleslalomu sezone zmagovalni oder zavzeli trije Norvežani, je bila zgodba na drugem drugačna. V Beaver Creeku se je na vrh zavihtel Švicar Thomas Tumler, ki se pri 35. veseli premierne zmage svetovnega pokala. Do današnje tekme je bil trikrat na stopničkah, a nikoli na vrhu. Mu pa očitno ameriško prizorišče ustreza, saj je bil pred šestimi leti prav tu prvič na odru za zmagovalce, ko je na veleslalomu osvojil tretje mesto.

Thomas Tumler se je pri 35. takole veselil prve zmage svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Tumler se je na progo podal s številko tri in zanesljivo vodil po prvi vožnji. Še najbolj se mu je uspeli približati slovenski as Žan Kranjec, na 56 stotink sekunde.

Tretje mesto je po prvi vožnji zasedal Atle Lie McGrath, ki je zaostajal +1.01, tik za njim pa se je zvrstil njegov rojak, povratnik v belem cirkusu Lucas Pinheiro Braathen, ki od te sezone tekmuje za domovino matere Brazilijo. S številko 29 je v cilju zaostal +1,07.

Lucas Pinheiro Braathen je poskrbel za prve brazilske stopničke v svetovnem pokalu. Foto: Guliverimage

Pinheiro Braathen je nato odlično opravil s finalno vožnjo, imel daleč najboljši čas in vrgel rokavico trojici, ki je še čakala na finalni nastop.

Najprej je več kot pol sekunde zaostal McGrath, kar je pomenilo, da bo Brazilija prvič v zgodovini na stopničkah svetovnega pokala. Nato je na vrsto prišel Kranjec, ki je že na prvi progi potrdil odlično pripravljenost. 32-letni Slovenec je v cilj prišel z zaostankom 46 stotink sekunde in si priboril prve stopničke sezone.

Pritisk vodstva po prvi vožnji je uspešno zdržal Tumler, ki je skozi progo izgubljal, a je bila prednost iz uvodne vožnje dovolj zajetna za veliko zmago. Na koncu je Braathna prehitel za 12 stotink sekunde, Kranjec pa je na tretjem mestu zaostal +0.58.

Najboljši veleslalomist lanske sezone Marco Odermatt je po odstopu v Söldnu tudi tokrat odstopil in vknjižil novo ničlo.

Moška karavana se bo zdaj preselila v Francijo, kjer bosta prihodnji konec tedna v Val d'Iseru veleslalom in slalom.

Izidi, Beaver Creek, veleslalom:

1. Thomas Tumler (Švi) 2:27,60

2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) + 0,12

3. Žan Kranjec (Slo) + 0,58

4. Atle Lie McGrath (Nor) +0.71

5. Henrik Kristoffersen (Nor) +1,05

6. Filip Zubčić (Hrv) +1,25

7. River Radamus (ZDA) +1.69

8. Luca De Aliprandini (Ita) +1.72

9. Aleksander Steen Olsen (Nor) +1.85

10. Stefan Brennsteiner (Aut) +1.87

...

Svetovni pokal, skupno (6):

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 245 točk

2. Clement Noel (Fra) 200

3. Atle Lie McGrath (Nor) 192

4. Marco Odermatt (Švi) 180

. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 180

6. Alexander Steen Olsen (Nor) 177

...

12. Žan Kranjec (Slo) 100

20. Miha Hrobat (Slo) 60

...

Veleslalom (2):

1. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 130

2. Alexander Steen Olsen (Nor) 129

3. Henrik Kristoffersen (Nor) 125

4. Thomas Tumler (Švi) 118

5. Atle Lie McGrath (Nor) 110

6. Žan Kranjec (Slo) 100

...