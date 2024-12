Napad na stopničke! "Žan je od Söldna precej napredoval." #video

Žan Kranjec je bil v Söldnu šesti, s trenerjem pa s samim smučanjem nista bila povsem zadovoljna. Foto: Guliverimage V Beaver Creeku v ameriški zvezni državi Kolorado niso samo Miha Hrobat in preostali specialisti za hitre discipline, ampak tudi veleslalomisti, saj so v nedeljo na sporedu drugi od devetih veleslalomov svetovnega pokala 2024/2025. Na uvodnem v Söldnu so tekmece zasenčili Norvežani, zmagovalec Alexander Steen Olsen, drugi Henrik Kristoffersen, tretji Atle Lie McGrat in četrti Lucas Pinheiro Braathen, ki sicer zdaj nastopa za Brazilijo. Precej več si želita pokazati najboljši smučar prejšnje zime Švicar Marco Odermatt, ki je odstopil in po treh tekmah sezone nima še niti točke, ter edini Slovenec na veleslalomskih tekmah Žan Kranjec, ki je na šestem mestu zaostal dobro sekundo.

"Žan je od Söldna precej napredoval, smuča na višji ravni," je iz ZDA, kjer sta se pripravljala zadnja dva tedna, sporočil njegov novi trener Miha Verdnik. Vmes sta trenirala v Schnalstalu. "Imeli smo odlične pogoje, zelo težke. Naredili smo kar nekaj dobrega. Nato je sledil še en teden doma in poudarek na kondicijskih treningih. Nato smo šli malce prej v Ameriko, da se malce bolj privadim na ta ameriški sneg," je povedal Kranjec. Trener o opravljenem delu pa: "Mislim, da smo obdobje po Söldnu zelo dobro izkoristili. Trenirali smo približno 15, 16 dni. Izkoristili smo tudi en blok treninga za hitre discipline, za dvig hitrostne bariere. Sicer pa smo se predvsem posvečali veleslalomu, Žanovemu napredku, iskanju hitrosti, da bo v čim boljši formi na tekmi, ki nas čaka."

"Tu sem lahko zelo hiter in verjamem, da bom tudi tokrat"

Foto: Guliverimage V Beaver Creeku bodo veleslalomisti tekmovali prvič po letu 2019 in prav takrat je Kranjec na ameriškem snegu, ki mu sicer ne ustreza najbolje, dosegel najboljši izid – četrto mesto. Zaostal je za domačinom Tommyem Fordom in dvema Norvežanoma, Henrikom Kristoffersenom in Leif Kristianom Nestvold-Haugenom. "Cilj je, da poskuša izboljšati svoj najboljši rezultat tukaj, predvsem pa, da prikaže veliko boljše vožnje kot v Söldnu," je še dejal Verdnik. Zagotovo si stopničk želi tudi Žan sam, nazadnje je bil na njih januarja v Schladmingu (tretji). "Moji cilji so znova visoki, čeprav pravijo, da mi ta teren ne leži najbolje, sem tudi tukaj že dokazal, da sem lahko zelo hiter, in verjamem, da bom tudi tokrat." V lanski zimi je bilo prav tretje mesto njegova najboljša uvrstitev, ta mu je uspela trikrat (še dvakrat v Alti Badii).

Prva vožnja se bo v nedeljo začela ob 18. uri po srednjeevropskem času, finalna pa ob 21. uri.