Pripravljeni na velike stvari, naj se dirkanje začne #video

Martin Čater, Miha Hrobat, Nejc Naraločnik in Rok Ažnoh v Beaver Creeku v petek s smukom začenjajo novo tekmovalno zimo v svetovnem pokalu (v soboto jih čaka še uvodni superveleslalom). Čeprav pogoji za trening niso bili ves čas optimalni, pravijo, da so opravili dobro delo. Čater želi najprej popraviti štartno številko, Hrobat takoj cilja na deseterico, mlajša dva pa na prve točke svetovnega pokala.

S petkovim smukom in sobotnim superveleslalomom v Beaver Creeku v ameriškem Koloradu novo tekmovalno zimo začenjajo še alpski smučarji v hitrih disciplinah. V minuli zimi je oba mala kristalna globusa osvojil najboljši smučar svetovnega pokala, Švicar Marco Odermatt. Sezono so zaznamovale tudi odpovedi tekem, saj jim je uspelo izvesti samo osem smukov in sedem superveleslalomov. V tej zimi je predvidenih devet smukov in osem superveleslalomov. In seveda vrhunec, svetovno prvenstvo v februarju.

Slovenska ekipa v hitrih disciplinah Foto: SloSki Precej več kot v zimi 2023/2024 želi prikazati slovenska reprezentanca, še posebej 31-letni Martin Čater, ki je osvojil samo šest točk. Z eno samo točko je bil šele 55. smukač svetovnega pokala. Ko je pred štirimi leti dosegel svojo edino zmago, je že končal precej višje, na 17. mestu. Edini, ki je rezultatsko krivuljo v zadnjih sezonah usmeril navzgor, je bil dve leti mlajši Miha Hrobat. Pred tremi leti je v smuku osvojil 42 točk, predlani 67 in lani za končno 22. mesto že 80. Njegova najboljša uvrstitev doslej je sedmo mesto iz Kitzbühla 2023.

Smukaški seštevek prejšnje sezone (8/8):



1. Marco Odermatt (Švi) 552 točk

2. Cyprien Sarrazin (Fra) 510

3. Dominik Paris (Ita) 342

4. Vincent Kriechmayr (Avt) 298

5. Bryce Bennett (ZDA) 257

...

22. Miha Hrobat (Slo) 80

55. Martin Čater (Slo) 1



Superveleslalomski seštevek prejšnje sezone (7/7):



1. Marco Odermatt (Švi) 495 točk

2. Vincent Kriechmayr (Avt) 409

3. Raphael Haaser (Avt) 271

4. Stefan Rogentin (Švi) 244

5. Guglielmo Bosca (Ita) 230

...

54. Martin Čater (Slo) 5

Treningi v Ameriki so bili zelo kvalitetni

Martin Čater Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Za tekmovalci so večmesečne priprave, od naporne kondicije prek treningov v Južni Ameriki in nazadnje v ZDA. "Dvakrat smo bili v Čilu. Prvič je bilo zelo dobro, drugič nekoliko topleje, da smo morali malce soliti proge. Vseeno mislim, da smo opravili dobro, tudi ledeniki so nam kasneje šli na roko in mislim, da je za nami dobro pripravljalno obdobje. Letos sem z opremo boljše zastavil, našel sem boljše nastavitve," je iz ZDA sporočil Čater, Hrobat pa dodal: "Priprave v Ameriki smo začeli zelo dobro, naredili smo tri dni odličnega smukaškega treninga. Nato nam je načrte malce prekrižalo vreme, saj je tri dni močno snežilo in smo takrat čas izkoristili za kondicijske treninge in počitek. V Ameriki se sneg zelo hitro predela, zato smo lahko potem zelo hitro lahko spet začeli trenirati. Čeprav je bilo nekoliko mehkeje, so bili treningi zelo kvalitetni. Zdaj je čas, da začnemo dirkati."

Hrobat cilja na deseterico, Čatar najprej na boljšo številko

Miha Hrobat Foto: Reuters Hrobat je dobro dirkal že na prvem treningu, ko je bil najhitrejši. "Moja pričakovanja so taka, da bi začel tam, kjer sem lani končal v smuku, z rezultati med deseterico. Tudi od superveleslaloma imam več pričakovanj, saj sem zelo dobro treniral in tudi oprema mi letos deluje odlično. Komaj čakam, da se začne." Čater se želi vrniti na stare tirnice: "Da te vožnje iz treninga, ki sem jih letos ponovno osvojil oziroma nadgradil, prikažem na tekmah. Kaj drugega kot napad iz ozadja mi ne preostane, saj bom imel visoko številko. Najprej si želim priti nazaj med 30, da si pridobim nekaj zaupanja, in potem napad naprej."

Preostala dva člana ekipe, ki jo od letos vodi trener Aleš Brezavšček, točk v svetovnem pokalu še nimata. Nejc Naraločnik si pri 25 letih želi preboj, potem ko je predlani s tretjim mestom v smukaškem seštevku evropskega pokala nakazal, da je tega sposoben. Dvaindvajsetletni Rok Ažnoh bo dobil prvo pravo priložnost na najvišji ravni, potem ko je bil v minuli zimi 35. v seštevku smuka v evropskem pokalu.

Naraločnik in Ažnoh za prve točke svetovnega pokala

Nejc Naraločnik Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko "Mislim, da smo imeli najboljši sklop priprav v zadnjih letih. Res smo dobro pripravljeni, vsi smo zdravi in fit. Komaj čakamo, da se začnejo prve tekme, da pridemo v tekmovalni ritem. Na tekmah si želim osvojiti prve točke za svetovni pokal in od tam naprej graditi naprej celo sezono," pred prvo tekmo pravi Naraločnik. Ažnoh je imel med pripravami nekaj težav: "Priprave zame niso bile idealne, saj sem imel najprej nekaj težav z živcem, v Severni Ameriki pa težave s smučarskim čevljem, da se mi je vnel gleženj. Zadnje dni se je to umirilo, ko smo popravili smučarski čevelj, in zdaj smučam zadovoljivo. Zdaj si na tekmah želim smučati hitro in predvsem to, da še preden pogledam na uro, lahko sam pri sebi rečem, da sem naredil dobro vožnjo."

Rok Ažnoh pred novo sezono (vir: Slo Ski):

V nedeljo bo v Beaver Creeku še drugi moški veleslalom sezone, ko bo slovenske barve branil šesti iz uvodnega dela v Söldnu Žan Kranjec.