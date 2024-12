Izjemen obet: Hrobat prvi, 61 stotink pred Odermattom

Marco Odermatt Foto: Reuters Miha Hrobat je bil najhitrejši na prvem treningu smuka v ameriškem Beaver Creeku. Za 61 stotink sekunde je za njim zaostal Švicar Marco Odermat, še stotinko več Francoz Cyprien Sarrazin.

Slovenskemu smučarju so na spletni strani Mednarodne smučarske zveze ob prvem mestu pripisali kratico DQP, to je dobilo 11 smučarjev, ki običajno pomeni večjo napako na progi in možnost diskvalifikacije. Ne glede na potek pa gre Hrobat lahko mirno v nadaljevanje izziva v Koloradu, saj je bila prednost pred konkurenco res velika.

Miha Hrobat o pripravah v ZDA na prvo tekmo zime:

Nejc Naraločnik, prav tako z oznako DQP, je bil 46. z zaostankom 2,66 sekunde, Martin Čater je zaostal 3,43 sekunde in bil 59., Rasto Ažnoh pa je na 70. mestu zaostal že 4,32 sekunde.

Tekma v Beaver Creeku bo na sporedu v petek zvečer.