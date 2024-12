Rast od odsotnosti Shiffrin do prve zmage, Slokar pridobila 15 mest

Ob odsotnosti Mikaele Shiffrin, ki se je poškodovala na sobotnem veleslalomu, pa tudi Petre Vlhove, ki je odstotna že od sredine prejšnje sezone, je slalom v ameriškem Killingtonu dobila Camille Rast. To je sploh prva zmaga 25-letne Švicarke. S 57 stotinkami zaostanka sta drugo mesto osvojili Švedinja Anna Swenn Larsson in Švicarka Wendy Holdener. Andreja Slokar je z drugim časom finalne vožnje napredovala s 25. na končno 10. mesto. Neja Dvornik je osvojila 18. mesto, Ana Bucik Jogan pa je odstopila v prvi vožnji.

Zadnje informacije o Mikaeli Shiffrin

Iz ameriške reprezentance so dan po grdem padcu Mikaela Shiffrin sporočili, da res nima ničesar zlomljenega, niti poškodovanih vezi. Vse je v redu tudi z notranjimi organi. Je pa dobila neugodno vbodno rado v predelu trebuha in močan udarec v mišico (ne navajajo v katero). Vbodne rane ni mogoče šivati, ker je pregloboka in obstaja nevarnost okužbe. Šampionka čuti močne bolečine in ne more niti dobro hoditi. Za zdaj ne morejo vedeti, kdaj se bo lahko vrnila na sneg.

Neja Dvornik je osvojila 18. mesto. Foto: Reuters To je bil tretji ženski slalom v tej sezoni. Na uvodnih dveh (Levi na Finskem in Gurgl v Avstriji) je bila najhitrejša Američanka Mikaela Shiffrin, ki pa je tega zaradi posledic padca na sobotni veleslalomski tekmi morala izpustiti. Kot prva se je na progo pognala Hrvatica Zrinka Ljutić, ki se je v soboto prvič v karieri uvrstila na stopničke v veleslalomu (drugo mesto), a številke ni izkoristila. Za vodilno po prvi vožnji Nemko Leno Dürr je zaostala sekundo in 10 stotink (enajsto mesto). Prva Slovenka v štartni hišici prve vožnje Neja Dvornik (številka 11) je prav tako zaostala preveč za vidnejšo uvrstitev (+1,47). Bila je 16. Andreja Slokar je bila s številko 21 še šest desetink počasnejša (25. mesto). Ana Bucik Jogan s številko 25 ni prišla do cilja.

Camille Rast Foto: Guliverimage Drugo vožnjo so zaznamovale tri smučarke. Najprej Slokarjeva, ki je dosegla drugi čas finala in se s 25. prebila na končno 10. mesto. Hitrejša je bila samo Wendy Holdener, ki je z devetega skočila na drugo mesto. Tega si je delila s Švedinjo Anno Swenn Larsson. Prvo ime tekme pa je brez dvoma 25-letna Švicarka Camille Rast, ki doživlja meteorski vzpon v smučarski vrh. V prejšnji sezoni se je začela uvrščati v prvo deseterico, v tej pa je iz tekme v tekmo boljša: 12. v Söldnu, peta v Leviju, tretja v Gurglu in v soboto na veleslalomu v Killingtonu, zdaj pa še ploh prvič na najvišji stopnički. Je pa tudi nova vodilna v slalomskem seštevku in tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Alpsko smučanje, Killington, slalom (Ž):



1. Camille Rast (Švi) 1:46,87

2. Anna Swenn Larsson (Šve) +0,57

2. Wendy Holdener (Švi) +0,57

4. Lena Dürr (Nem) +0,60

5. Melanie Meillard (Švi) +0,77

6. Zrinka Ljutić (Hrv) +1,27

7. Laurence St-Germain (Kan)+1,42

8. Lara Colturi (Alb) +1,46

9. Katharina Liensberger (Avt) +1,56

10. Andreja Slokar (Slo) +1,61

...

18. Neja Dvornik (Slo) +3,07

Odstop v prvi vožnji: Ana Bucik Jogan (Slo)



Svetovni pokal, skupni seštevek:



1. Camille Rast (Švi) 287 točk

2. Mikaela Shiffrin (ZDA) 245

3. Zrinka Ljutić (Hrv) 202

4. Sara Hector (Šve) 182

5. Lena Dürr (Nem) 181

6. Katharina Liensberger (Avt) 177

...

16. Neja Dvornik (Slo) 77

22. Andreja Slokar (Slo) 48

30. Ana Bucik Jogan (Slo) 33



Slalomski seštevek:



1. Camille Rast (Švi) 205 točk

2. Mikaela Shiffrin (ZDA) 200

3. Lena Dürr (Nem) 155

4. Anna Swenn Larsson (šve) 146

5. Wendy Holdener (Švi) 145

5. Katharina Lienberger (Avt) 145

…

13. Andreja Slokar (Slo) 48

15. Neja Dvornik (Slo)41

34. Ana Bucik Jogan (Slo) 9

Božič: Pred tekmo je pa tako anksiozna, da ...

Po tekmi je nastop Slokarjeve analiziral njen trener Boštjan Božič: "Drugi tek je njena realna slika. Pred tekmo je pa tako anksiozna, da nikakor ne uspemo doseči sproščenosti že v prvem teku. Peljali jo bomo na tekme nižjega ranga, da se pokuša malo sprostiti na tekmah. Da bolje začuti tekmovalni pridih. Žal ima Andreja s tem težave. Ja, druga vožnja pa je bila, kar Andreja zna. Jaz upam, da bomo lahko naredili nekaj, da bo taka tudi v prvem teku."

Andreja Slokar je bila zadovoljna le z drugo vožnjo (vir: Slo Ski):

Kaj je po 18. mestu povedala Neja Dvornik (vir: Slo Ski):

Po odpovedi dveh veleslalomov v Tremblantu v Kanadi prihodnji teden, ki ju niso mogli pripraviti zaradi pomanjkanja snega, za specialistke v tehničnih disciplinah sledi skoraj enomesečni premor. Tekmi v tehničnih disciplinah v veleslalomu in slalomu bosta na sporedu šele konec decembra v Semmeringu v Avstriji.