"Hvala vsem za pozdrave in podporo. Sotekmovalkam želim vso srečo na slalomu. Tokrat bom le navijala," se je prek družabnih omrežij štiri ure po grdem padcu v finalu veleslaloma alpskih smučark v Killingtonu iz bolnišnice oglasila Mikaela Shiffrin. Najuspešnejša smučarka vseh časov je bila kot prva po prvi vožnji. na dobri poti do svoje stote zmage v svetovnem pokalu.

Quick update. Thank you for your cheers and support. Wishing the best of luck to my teammates tomorrow!! I’ll be cheering from the sidelines on this one.🙏❤️ pic.twitter.com/5siYwSFxMT