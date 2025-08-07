Najboljši smučarke in smučarji se te dni vneto pripravljajo na novo sezono, ki bo še toliko bolj pomembna, saj bodo prihodnje leto na sporedu olimpijske igre. Nobena izjema ni superiorna Američanka Mikaela Shiffrin.

Njeni navijači so navdušeni

Tridesetletna ameriška smučarka ima za seboj izjemno kariero in zagotovo želi nadaljevati v tem slogu. Shiffrin je na družbenih omrežjih objavila video, kako se pripravlja na novo sezono. Njeni navijači so navdušeni nad njo in prepričani, da bi lahko blestela tudi v kakšnem drugem športu. Američanka je že dokazala, da ni le vrhunska smučarka, ampak ima tudi velik glasbeni talent.

Mikaela Shiffrin je lani novembra padla in se grdo poškodovala. Foto: Reuters Mikaela Shiffrin je sicer lani novembra na tekmi svetovnega pokala v Killingtonu grdo padla, se poškodovala in bila kar nekaj časa odsotna z belih strmin. Utrpela je vbodno rano v trebuhu, stanje pa se je po prvem posegu še zapletlo. Pozneje se je vendarle vrnila na tekmovanja in dosegla nekaj vrhunskih rezultatov. Padec ji je vseeno pustil nekaj posledic, o katerih se je razpisala konec maja.

Foto: Reuters

Prihodnja sezona priložnost za nove uspehe

Mikaela Shiffrin velja za eno največjih smučark vseh časov. V svoji karieri je osvojila dve zlati in eno srebrno olimpijsko medaljo ter osem zlatih medalj na svetovnih prvenstvih. Je petkratna skupna zmagovalka svetovnega pokala in ima rekordno 101 zmago v svetovnem pokalu, s čimer je presegla prejšnji rekord Ingemarja Stenmarka. Nova, olimpijska sezona je zagotovo priložnost za nove mejnike v njeni karieri.