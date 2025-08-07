Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Četrtek,
7. 8. 2025,
11.10

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,65

Natisni članek

Natisni članek
Mikaela Shiffrin Mikaela Shiffrin

Četrtek, 7. 8. 2025, 11.10

1 ura, 13 minut

Mikaela Shiffrin

Mikaela Shiffrin je videti vrhunsko #video

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,65
Mikaela Shiffrin | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

"Vihar pred zatišjem," je na družbenih omrežjih zapisala Mikaela Shiffrin, ena najboljših smučark vseh časov.

Najboljši smučarke in smučarji se te dni vneto pripravljajo na novo sezono, ki bo še toliko bolj pomembna, saj bodo prihodnje leto na sporedu olimpijske igre. Nobena izjema ni superiorna Američanka Mikaela Shiffrin.

Njeni navijači so navdušeni

Tridesetletna ameriška smučarka ima za seboj izjemno kariero in zagotovo želi nadaljevati v tem slogu. Shiffrin je na družbenih omrežjih objavila video, kako se pripravlja na novo sezono. Njeni navijači so navdušeni nad njo in prepričani, da bi lahko blestela tudi v kakšnem drugem športu. Američanka je že dokazala, da ni le vrhunska smučarka, ampak ima tudi velik glasbeni talent.

Mikaela Shiffrin je lani novembra padla in se grdo poškodovala. | Foto: Reuters Mikaela Shiffrin je lani novembra padla in se grdo poškodovala. Foto: Reuters Mikaela Shiffrin je sicer lani novembra na tekmi svetovnega pokala v Killingtonu grdo padla, se poškodovala in bila kar nekaj časa odsotna z belih strmin. Utrpela je vbodno rano v trebuhu, stanje pa se je po prvem posegu še zapletlo. Pozneje se je vendarle vrnila na tekmovanja in dosegla nekaj vrhunskih rezultatov. Padec ji je vseeno pustil nekaj posledic, o katerih se je razpisala konec maja.

Mikaela Shiffrin | Foto: Reuters Foto: Reuters

Prihodnja sezona priložnost za nove uspehe

Mikaela Shiffrin velja za eno največjih smučark vseh časov. V svoji karieri je osvojila dve zlati in eno srebrno olimpijsko medaljo ter osem zlatih medalj na svetovnih prvenstvih. Je petkratna skupna zmagovalka svetovnega pokala in ima rekordno 101 zmago v svetovnem pokalu, s čimer je presegla prejšnji rekord Ingemarja Stenmarka. Nova, olimpijska sezona je zagotovo priložnost za nove mejnike v njeni karieri.

Mikaela Shiffrin Mikaela Shiffrin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.