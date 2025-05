Boleče in čustveno priznanje Mikaele Shiffrin

Ameriška smučarka Mikaela Shiffrin je v eseju, napisanem v prvi osebi za The Players' Tribune , ki je bil objavljen v petek, izčrpno in čustveno spregovorila o padcu v Killingtonu in posledicah, ki jih je imel ta padec za njeno kariero. Trčenje, ki ji je prebodlo bok in je bilo le milimeter oddaljeno od preboda debelega črevesa, ji je povzročilo psihološke ovire, podobne posttravmatski stresni motnji, kar je občutila, ko se je začela vračati v smučarsko karavano. Razmišljala je celo o koncu kariere.

"Bilo je tako, kot da ne bi imela več pod nadzorom lastnega telesa. Bilo je tako frustrirajoče in hkrati tako … temačno," je med drugim v izčrpnem eseju zapisala ameriška smučarka Mikaela Shiffrin. Na pragu svoje stote zmage v svetovnem pokalu je Shiffrin konec novembra grdo padla v Killingtonu v Vermontu, nato pa obležala ob robu proge. Ob tem je utrpela vbodno rano v trebuhu, stanje pa se je po prvem posegu še nekoliko zapletlo. Zdravniki so ji najprej vstavili vakuumsko črpalko za rane za odtekanje tekočine, a to ni bilo dovolj, zato se je zdravljenje še izdatneje podaljšalo.

Zatem se je Američanka vendarle lahko vrnila na bele strmine, nanizala še nekaj izjemnih rezultatov, vključno s presežnim mejnikom stotih zmag v svetovnem pokalu, a ob tem je bila bitko tudi s posledicami padca, predvsem v psihološkem smislu. "V posebej slabih dneh sem se spraševala o svoji motivaciji oz. o tem, ali sploh še želim to početi," je zapisala. "V glavi sem si govorila: Veš kaj, nekako mi je vseeno, ali bom še kdaj tekmovala," je odkrito priznala Američanka, ki je bila tako pripravljena narediti tudi križ čez svojo kariero.

Grozljivi prebliski na treningih

Ko se je sprva poskušala vrniti, je 30-letna dobitnica treh olimpijskih medalj dejala, da se je fizično počutila dobro in se ni bala vrnitve na smuči, toda sredi vožnje je njen um začel izdajati telo. "Res sem se trudila biti natančna pri treningih, a moje telo preprosto ni delalo tistega, kar sem želela," je dejala. "Potem so se mi v mislih včasih pojavili naključni prebliski. Takšne res mračne podobe. Pričakovala sem padce, videla sem jih v glavi. Videla sem se, kako padam in se spuščam. Bolečina je prešla skozi moje telo, le da je tokrat bolela tudi v vratu. V nogi. V debelem črevesju."

Takoj po novembrski nesreči je Shiffrin zapisala, da jo je zadela največja bolečina, kar jih je kdaj čutila, in da je bilo, kot da bi jo nekdo zabodel z nožem in ji rezilo pustil v trebuhu. Ko je bolečina kasneje v bolnišnici popustila, je povedala, da namerava okrevanje obravnavati enako kot katerokoli drugo poškodbo. Operirana je bila 12 dni po nesreči in oblikovala načrte za ponovno tekmovanje do konca zime.

Smučanje postalo nočna mora

Vendar je dejala, da se kljub osredotočanju na vrnitve na smuči ni ukvarjala s psihološkim dejavnikom vrnitve. Na svojih prvih tekih nazaj na sneg je povedala, da se je smučanje zdelo kot tek po melasi ali kot nočna mora. "Tako sem kar naprej drsela v zavoje. Znova in znova. In potem je bilo najbolj čudno to, da sem se velikokrat sredi vožnje preprosto ustavila," je zapisala. "Kot da bi šla skozi trening, počela svoje in potem bi se nenadoma ustavila. Nisem se imela nobenega namena ustaviti. Nisem se nameravala ustaviti. Ampak sem se ustavila. Bilo je skoraj tako, kot da nisem več imela nadzora nad svojim telesom."

Seanse s terapevtom so Shiffrin pripeljale do prepričanja, da je bila prejšnja nesreča, ki jo je doživela v začetku leta 2024 v Cortini, morda posledica pretekle travme, ki lahko – skupaj z nesrečo v Killingtonu – vpliva na njen odziv na nove travmatične dogodke. Morda je bila to idealna situacija, ko sem padla in dobila tisto vbodno rano, da se je posttravmatska stresna motnja pojavila." Ob tem sta nanjo močno vplivali tudi tragična smrt očeta in huda nesreča ter poškodba zaročenca norveškega smučarja Alexandra Aamodta Kildeja.

Po tednih obdelave simptomov s svojim terapevtom in spremljanja simptomov glede na diagnostično tabelo PTSD je Shiffrin povedala, da je opazila izboljšave, ne le na papirju, ampak tudi v počutju. Zatem je sledila tudi njena stota zmaga v svetovnem pokalu.

"Biti na vrhu, na štartni črti, čutiti vse te občutke – nervozo, navdušenje, adrenalin in pripravljenost ... Pripravljenost, da se lotim dela. In preprosto spet doživeti to izkušnjo, kjer sem dirkala kot prej in smučala hitro?" je zapisala Shiffrin, ko je opisala svoje občutke pred zmago in povratkom. "Bilo je, kot da bi spet lahko dihala. Našla sem način, da si vedno znova govorim, da samo zato, ker se je nekaj slabega zgodilo enkrat, to še ne pomeni, da se bo zgodilo še enkrat. Zdaj se spet počutim kot stara jaz."

Kaj je posttravmatska stresna motnja? Posttravmatska stresna motnja (PTSD) je intenziven anksiozni odziv, ki je posledica preživetja izjemno hudega dogodka, travme. Ob tem je bila oseba močno prestrašena, doživela je občutke nemoči ali je bila v šoku. PTSD se lahko pojavi v obliki akutne motnje kmalu po travmi, lahko pa tudi z zakasnitvijo, celo po več kot šestih mesecih.

