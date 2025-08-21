Lindsey Vonn žaluje

"Težko je ubesediti, kako velik vpliv je imel Erich Sailer na moje življenje, a bom vseeno poskusila. Erich je bil več kot le moj smučarski trener. Več kot le očetov smučarski trener. Erich je bil del družine," je na družbenem omrežju žalostno novico, da je umrl njen nekdanji trener Erich Sailer, zapisala Lindsey Vonn.

Ameriška zvezdnica belega cirkusa Lindsey Vonn je na družbenem omrežju delila žalostno novico, da je umrl njen nekdanji trener Erich Sailer, ki je dočakal lepo starost 99 let.

"Težko je z besedami opisati, kako velik vpliv je imel Erich Sailer na moje življenje, a bom poskusila. Erich je bil več kot le moj smučarski trener. Več kot očetov smučarski trener. Erich je bil družina. Moj oče ga pozna že 62 let in je del mojega življenja, odkar sem se rodila. Ni dvoma, da brez njega ne bi bila oseba ali smučarka, kakršna sem danes," je 40-letnica zapisala na Instagramu.

"Pozdravi mamo v mojem imenu"

V daljšem zapisu je izpostavila, da alpsko smučanje brez v Avstriji rojenega Sailerja ne bi bilo enako in da je za šport naredil več kot katerikoli drug trener v ZDA.

"Danes žalujemo, a moramo tudi proslaviti življenje Ericha. Želel bi si, da bi bili v gorah in počeli tisto, kar radi počnemo: smučali. Vem, da je tam zgoraj s štoparico in skrbi, da smo vedno hitrejši. In da ga še vedno jezi, ker se preveč naslanjam na notranjo smučko. Rada te imam, Erich. Objemi mamo tam zgoraj v mojem imenu. Do vnovičnega snidenja," je še zapisala Vonn, ki je v lanski sezoni obudila kariero.

