LA Clippers so v sredo zjutraj sporočili, da so se odrekli organizatorju igre Chrisu Paulu, ki je prejšnji mesec napovedal, da bo to njegova zadnja sezona pred upokojitvijo. "Ravnokar sem izvedel, da me pošiljajo domov," je ob tem na Instagramu zapisal Paul.

Clippersi, ki se ponašajo z najstarejšo zasedbo v celotni ligi NBA, so trenutno v Atlanti, kjer jih v sredo zvečer po lokalnem času čaka obračun s Hawksi, potem ko so na zadnjih treh tekmah izgubili in so s skromnim izkupičkom 5-16 trenutno šele na 13. mestu zahodne konference. Paul je ob 2.40 zjutraj po vzhodnem času napovedal, da ga Clippersi odpuščajo. Na svojem profilu na Instagramu je objavil: "Ravnokar sem izvedel, da me pošiljajo domov," je ob znaku za mir zapisal 40-letni košarkar, ki je v zadnji sezoni svoje kariere.

Viri iz lige so za The Athletic povedali, da odločitev o koncu sodelovanja ni zrasla na zelniku Paula, temveč je bila odločitev kluba, kar so kasneje potrdili tudi v vodstvu kluba lokalnih tekmecev LA Lakers. "S Chrisom smo končali sodelovanje in ne bo več del ekipe. Z njim pa bomo sodelovali pri naslednjem koraku v njegovi karieri," je dejal predsednik košarkarske ekipe Clippersov Lawrence Frank. "Chris je legendarni Clipper, ki ima za seboj zgodovinsko kariero. Želim pa povedati eno stvar in to zelo jasno: Nihče ne krivi Chrisa za naše slabe predstave. Prevzemam odgovornost za naš trenutni rezultat. Obstaja veliko razlogov, zakaj se mučimo. Hvaležni smo za vpliv, ki ga je Chris imel na franšizo."

Clippersi so zelo slabo vstopili v novo sezono. Foto: Reuters

V ponedeljek zvečer je bil Paul eden od štirih igralcev Clippersov, ki niso igrali v zadnji četrtini tekme, na kateri je ekipa zaostajala za kar 38 točk, kar je bil njihov najvišji zaostanek v sezoni. Paulu so se na klopi pridružili nekdanji soigralec pri Houston Rocketsih James Harden, Brook Lopez in Jordan Miller z dvostransko pogodbo.

To pomeni neslaven konec Paulovega drugega mandata pri franšizi, ki se ji je prvič pridružil leta 2011 in ostal do 2017 ter se vrnil pred začetkom letošnje sezone. Paul je svojo upokojitev napovedal 22. novembra na družbenih omrežjih. "Kakšna vožnja ... toliko je še ostalo ... HVALEŽEN za to zadnjo!!" je takrat sporočil 40-letni košarkar, ki je zdaj ostal brez kluba.

Ekipa bo lahko Paula, ki je imel enoletno pogodbo, zamenjala 15. decembra. Paul je sicer 12-kratni udeleženec All-Star tekme, štirikrat je bil uvrščen v najboljšo peterko lige in sedemkrat v najboljšo obrambo lige. Z reprezentanco ZDA je osvojil zlati medalji na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008 in Londonu leta 2012. Od Paula ima le John Stockton, član Dvorane slavnih Utah Jazza, v svoji karieri več asistenc. Paul je tudi prvi košarkar v ligi NBA, ki je dosegel vsaj 20 tisoč točk in deset tisoč asistenc.

