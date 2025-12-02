Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Torek,
2. 12. 2025,
11.32

Osveženo pred

1 ura, 37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23

Natisni članek

Natisni članek
žreb globa Mikaela Shiffrin Mikaela Shiffrin

Torek, 2. 12. 2025, 11.32

1 ura, 37 minut

Pravila so pravila!

Mikaeli Shiffrin zaradi zamujenega žreba globa 1070 evrov

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23
Mikaela Shiffrin | Pravila so pravila! Globa za prvo zvezdnico alpskega smučanja! | Foto Guliverimage

Pravila so pravila! Globa za prvo zvezdnico alpskega smučanja!

Foto: Guliverimage

Ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin je večer pred tekmo svetovnega pokala v slalomu v domačem Copper Mountainu v Koloradu poskrbela za zanjo nevsakdanji zaplet. Čeprav živi le približno 20 minut z avtom stran od prizorišča tekme, je zamudila javno žrebanje startnih številk. Mednarodna smučarska zveza (Fis) ji je izrekla globo 1070 evrov.

Mikaela Shiffrin je kljub zapletu nato v nedeljo prepričljivo ugnala konkurenco, dosegla svojo četrto slalomsko zmago zapored ter skupno 104. zmago v svetovnem pokalu. Šampionka po petih tekmah vodi v skupnem seštevku sezone s popolnim izkupičkom 300 točk v slalomu.

Po besedah Viviane Tonoli, medijske koordinatorke pri Fisu, se je Shiffrin "prepozno pojavila na javnem žrebanju startnih številk za slalomsko tekmo naslednji dan", poroča smučarski novičarski portal snowbrains.com.

Za 15 najboljših v slalomskem seštevku gre za obvezno udeležbo na žrebu v skladu s pravili krovne zveze. Če žreb izpustijo ali zamudijo brez uradnega opravičila, se jim samodejno naloži kazen v višini 999 švicarskih frankov (1070 evrov), v primeru ponovitve pa se sankcija lahko poveča na 5000 frankov (5353 evrov).

Zvezdnica se je izgubila na poti do prizorišča

Do zapleta naj bi prišlo, ker se je Shiffrin "izgubila na poti" do žrebanja. Čeprav živi v Vailu, ji dejstvo, da je domačinka, ni prizaneslo s kaznijo. "Pravila veljajo za vse enako, pri Fisu zasledujemo stroge standarde glede obveznosti športnikov na javnih prireditvah," je sporočila Tonoli.

To je prvi takšen prekršek Shiffrin. Za 67. zmago v slalomu v karieri je iz nagradnega sklada tekmovalnega konca tedna v Copper Mountainu prejela 54.725 evrov denarne nagrade. Finančni vpliv globe je malenkosten, vendar pa gre vseeno za sila nenavaden madež na sicer dominantnih slalomskih vožnjah.

Preberite še:

Mikaela Shiffrin
Sportal Finale preobratov, samo Shiffrin suvereno do tretje zaporedne zmage
Alice Robinson
Sportal Novozelandka brez konkurence, Bucik Jogan v finalu nazadovala

žreb globa Mikaela Shiffrin Mikaela Shiffrin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.