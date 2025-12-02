Mikaeli Shiffrin zaradi zamujenega žreba globa 1070 evrov

Ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin je večer pred tekmo svetovnega pokala v slalomu v domačem Copper Mountainu v Koloradu poskrbela za zanjo nevsakdanji zaplet. Čeprav živi le približno 20 minut z avtom stran od prizorišča tekme, je zamudila javno žrebanje startnih številk. Mednarodna smučarska zveza (Fis) ji je izrekla globo 1070 evrov.

Mikaela Shiffrin je kljub zapletu nato v nedeljo prepričljivo ugnala konkurenco, dosegla svojo četrto slalomsko zmago zapored ter skupno 104. zmago v svetovnem pokalu. Šampionka po petih tekmah vodi v skupnem seštevku sezone s popolnim izkupičkom 300 točk v slalomu.

Po besedah Viviane Tonoli, medijske koordinatorke pri Fisu, se je Shiffrin "prepozno pojavila na javnem žrebanju startnih številk za slalomsko tekmo naslednji dan", poroča smučarski novičarski portal snowbrains.com.

Za 15 najboljših v slalomskem seštevku gre za obvezno udeležbo na žrebu v skladu s pravili krovne zveze. Če žreb izpustijo ali zamudijo brez uradnega opravičila, se jim samodejno naloži kazen v višini 999 švicarskih frankov (1070 evrov), v primeru ponovitve pa se sankcija lahko poveča na 5000 frankov (5353 evrov).

Zvezdnica se je izgubila na poti do prizorišča

Do zapleta naj bi prišlo, ker se je Shiffrin "izgubila na poti" do žrebanja. Čeprav živi v Vailu, ji dejstvo, da je domačinka, ni prizaneslo s kaznijo. "Pravila veljajo za vse enako, pri Fisu zasledujemo stroge standarde glede obveznosti športnikov na javnih prireditvah," je sporočila Tonoli.

To je prvi takšen prekršek Shiffrin. Za 67. zmago v slalomu v karieri je iz nagradnega sklada tekmovalnega konca tedna v Copper Mountainu prejela 54.725 evrov denarne nagrade. Finančni vpliv globe je malenkosten, vendar pa gre vseeno za sila nenavaden madež na sicer dominantnih slalomskih vožnjah.

Preberite še: