Ne 100. zmaga, grd padec Shiffrin, Dvornik pa še nikoli boljša

Mikaela Shiffrin v vetrovni prvi vožnji. Foto: Guliverimage Po dveh avstrijskih (Sölden in Gurgl) in finskem prizorišču (Levi) se je bela karavana preselila čez lužo, kjer alpske smučarke ta konec tedna tekmujejo v Killingtonu v Vermontu. Domača zvezdnica Mikaela Shiffrin lovi jubilejno stoto zmago v svetovnem pokalu. Je pri številki 99. Devetindvajsetletna Američanka je bila letos najboljša na obeh slalomih, na prvem veleslalomu v Söldnu pa peta. Na vseh treh tekmah je vodila po prvi vožnji in zdaj tudi po prvi v Killingtonu. Imela je 32 stotink prednosti pred Švedinjo Saro Hector.

Manj kot sekundo sta od tekmovalk iz prve jakostne skupine zaostali samo še Norvežanka Thea Louise Stjernesund (+0,61) in Hrvatica Zrinka Ljutić (+0,84). V težkih razmerah (veter) ni manjkalo odstopov, tekmovalke so imele v nadaljevanju prve vožnje tudi vse večje zaostanke. Je pa nato s številko 18 s šestim mestom navdušila mlada Švicarka Camille Rast (+0,75), ki v veleslalomu še ni bila boljša kot sedma.

Finale se je končal povsem drugače, kot si je več kot 17.000 navijačev v Killingtonu želelo. Hectorjeva je odpeljala najboljši čas druge vožnje, Shiffrinova je morala napadati. In je sredi proge naredila napako, zapela kol in grdo padla. Vsem v ciljnem izteku je zastal dah, da se le ni poškodovala. Tako je zmaga odšla na Švedsko. Drugo mesto je osvojila Ljutićeva (+0,54), na tretjem pa je končala Rastova (+1,05).

Veleslalom, Killington (ž):



1. Sara Hector (Šve) 1:53,08

2. Zrinka Ljutić (Hrv) +0,54

3. Camile Rast (Švi) +1,05

4. Thea Louise Stjernesund (Nor) +1,06

5. Paula Moltzan (ZDA) +1,49

6. Nina O'Brian (ZDA) +1,73

7. Neja Dvornik (Slo) +1,80

8. Ricarda Haaser (Avt) +2,13

9. Lara Colturi (Alb) +2,54

9. Valerie Grenier (kan) +2,54

…

17. Ana Bucik Jogan (Slo) +3,46

41. Andreja Slokar (Slo)

Odstop: Alice Robinson (NZ), Stephanie Brunner (Avt), Mina Fuerst Holtmann (Nor), Mikaela Shiffrin (ZDA) ...

Dvornik s 15. na končno sedmo mesto

Na štartu prve vožnje so bile tudi tri Slovenke. Kot prva je nastopila Ana Bucik Jogan (številka 22) in zaostala slabi dve sekundi. S številko 30 je smučala Neja Dvornik in za štiri stotinke prehitela reprezentančno kolegico. Bili sta na 15. in 16. mestu. Andreja Slokar je imela visoko štartno številko 63 (predzadnja na štartu). Zaostanek štirih sekund in 25 stotink je pomenil, da je tekmo končala na 41. mestu. Da se da tudi z visoko številko priti v deseterico, pa je dokazala ameriška najstnica Elisabeth Bocock, ki se je s številko 47 zavihtela na osmo mesto.

Neja Dvornik je bila sedma. Foto: Reuters V finalu je Bocockova, ki je na tekmi nastopila zgolj zato, ker je ena od njenih reprezentančnih kolegic doživela prometno nesrečo, nazadovala na 23. mesto. Eno mesto je izgubila Bucikova, jih je pa kar osem pridobila Dvornikova. Dosegla je celo tretji čas druge vožnje. Še nikoli prej ni veleslalomsko tekmo končala v prvi deseterici.

Še več si slovenska trojica obeta v nedeljo, ko bo na sporedu slalom, prva vožnja se bo prav tako začela ob 16. uri po srednjeevropskem času.

Odpovedali veleslaloma v Mont-Tremblantu

Zaradi pomanjkanja snega so odpovedali dve tekmi v veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučark, ki bo morala biti na sporedu sedmega in osmega decembra v Mont-Tremblantu v Kanadi. Pri mednarodni federaciji za zdaj še niso našli nadomestne lokacije. Veleslaloma bodo skušali izpeljati pozneje v sezoni.