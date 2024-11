Nov konec tedna prinaša nove tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju. Alpske smučarke so že poletele v Severno Ameriko, kjer jih v Killingtonu čaka nov tehnični konec tedna z veleslalomom in slalomom. Iz slovenskega tabora bodo tokrat v akciji Andreja Slokar, Ana Bucik Jogan in Neja Dvornik. Vse tri bodo nadaljevale pot tudi do Tremblanta v Kanadi, kjer bosta prihodnji teden na sporedu še dva veleslaloma.