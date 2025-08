Američanka Laura Kochevar, ki prihaja iz ameriške zvezne države Illinois, natančneje kraja Claredon Hill, je v skupini Slovenia travel tips zapisala, da je želela deliti neverjetno izkušnjo, ki se ji je zgodila pretekli teden na glavni avtobusni postaji v Ljubljani.

Zapisala je, da se je zjutraj z avtobusom odpeljala iz Ljubljane v Škofjo Loko in po desetih minutah vožnje ugotovila, da je na začetnem ljubljanskem postajališču pozabila svojo torbo. "Zjutraj sem se z avtobusom peljala v Škofjo Loko (prikupno srednjeveško mesto, ki je polno umetniških ateljejev, galerij in likovnih zadrug). Po desetih minutah vožnje sem ugotovila, da sem v trenutku odstotnosti pustila svoj nahrbtnik na postaji. Na srečo sem imela vse najnujnejše v torbici, a sem bila jezna nase in sem se sprijaznila s tem, da torbe ne bom več našla," je v objavi zapisala Američanka.

"Moj nahrbtnik je bil še vedno tam, popolnoma nedotaknjen"

Američanka Laura se je kasneje vrnila v Ljubljano in čeprav se je s tem, da nahrbtnika ne bo več našla, že sprijaznila, se je na njeno začudenje zgodil neverjeten preobrat. "Pet ur kasneje, ko sem se vrnila v Ljubljano, sem se v trenutku odločila, da preverim okolico, kjer sem se odpravila na jutranji avtobus. Moj nahrbtnik je bil ŠE VEDNO TAM, popolnoma nedotaknjen, vse je bilo še v njem. Samo v Sloveniji!," je navdušena zapisala Laura in zapisu dodala emotikon srca.

Oglasili so še tudi drugi komentatorji s podobnimi zgodbami iz Slovenije

Tudi drugi komentatorji so Američanki pritrdili, da je Slovenija varna država, kjer prebivajo večinoma pošteni ljudje, in so delili tudi nekaj svojih zgodb. "Da, sliši se znano. Ampak ne računajte na takšne dogodke in preprosto uživajte, če se zgodijo. Še posebej v zadnjem času se v Slovenijo priseljuje veliko tujcev z drugačnimi običaji in kulturo od naših," je zapisal eden izmed njih.

Druga komentatorka iz tujine se je oglasila s podobno zgodbo, ko je izgubila telefon na Ptujskem gradu. Iz moževega telefona je nato poklicala svojo številko in oglasila se ji je prijazna Slovenka. Tako je hitro dobila nazaj svoj telefon. "Sploh ni hotela vzeti napitnine, še enkrat hvala," je zapisala hvaležna turistka.

"Tako sem ponosna na naše ljudi in našo čudovito državo," je zapisala še ena izmed slovenskih komentatork, nekateri drugi pa so zapisali tudi, da se podobna zgodba, kot se je zgodila Američanki v Sloveniji, morda lahko zgodi le še na Japonskem.

Oglejte si še: