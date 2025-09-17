Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sreda,
17. 9. 2025,
11.15

45 minut

Karel III.

Sreda, 17. 9. 2025, 11.15

45 minut

Kralj Karel III. je prekinil 400 let dolgo tradicijo

Avtor:
N. V.

Karel III. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Kot prvi britanski monarh v zadnjih štirih stoletjih je kralj Karel III. ta teden prisostvoval rimskokatoliški maši.

V torek so v westminstrski katedrali, katoliški stolnici v Londonu, pokopali Katharine Worsley, vojvodinjo kentsko, ki je 4. septembra umrla v starosti 92 let. Bogoslužja se je udeležil tudi kralj Karel III. in s tem postal prvi britanski monarh, ki je v zadnjih 400 letih prisostvoval rimskokatoliški maši.

Kralj Karel III. s sinom, prestolonaslednikom Williamom | Foto: Reuters Kralj Karel III. s sinom, prestolonaslednikom Williamom Foto: Reuters

Karel III. je kot britanski monarh tudi vrhovni vodja Anglikanske cerkve, z udeležbo na katoliški maši pa je prekinil tradicijo, dolgo štiri stoletja. Že preden je zasedel prestol, je poudarjal, da želi biti zaščitnik vseh verstev, z ženo Camillo pa sta bila tudi med zadnjimi uradnimi obiskovalci papeža Frančiška pred njegovo smrtjo aprila letos.

Na pogrebu je bila tudi Catherine, Williamova žena. | Foto: Reuters Na pogrebu je bila tudi Catherine, Williamova žena. Foto: Reuters

Vojvodinja kentska, ki so jo v torek pokopali, je v katoliško vero prestopila leta 1994 in s tem postala prva katoliška članica britanske kraljeve družine po kralju Karlu II., ki se je v katolištvo spreobrnil leta 1685 na smrtni postelji.

Karl III., princ Harry
Karel III.
