Na vidiku sprava med princem Harryjem in kraljem? #video

Po poročanju britanskih medijev sta se v sredo zvečer srečala britanski kralj Karel III. in njegov odtujeni sin princ Harry. Mediji so na nogah, saj je srečanje – sešla naj bi se v kraljevi rezidenci Clarence House – prvo po letu in pol. Rumeni tisk navaja, da sta skupaj pila čaj, menda pa se je srečanja udeležila tudi vojvodinja Sophie, Karlova svakinja.

Kot je med drugim poročal tabloid The Mirror, so Karla III. videli prispeti v Clarence House nekaj pred 16. uro po lokalnem času, sin Harry pa naj bi se mu pridružil kakšne pol ure kasneje.

Dogodek, kot so se izrazili v časopisu Kurier, je nekoliko spominjal na božič: veliko navdušenje in pričakovanje, a je bilo vsega v hipu konec. Srečanje med očetom in sinom naj bi trajalo le slabo uro, princ pa je nato odšel.

O vsebini srečanja nič znanega

Malo je verjetno, da bi v tako kratkem času prišlo do globokega pogovora in sprave. A Britanci vendarle upajo, da je srečanje prvi korak k pomiritvi odnosov med očetom in sinom, če seveda Harryjev nagel odhod ni posledica novega spora s kraljem.

Harry naj bi bil v domovini od ponedeljka. Med drugim naj bi sodeloval na podelitvi nagrad "WellChild" in obiskal Imperial College London. Organizaciji "Children in Need" naj bi iz lastnega žepa izročil približno 1,3 milijona evrov vredno donacijo. V četrtek naj bi se vrnil v ZDA k družini.

Karel III. se je pred tem mudil na Škotskem, v London pa naj bi se vrnil le zato, da bi se srečal s Harryjem.

Zadnjič naj bi se oče in sin srečala februarja 2024, kmalu po tem, ko je Karel III. javno objavil diagnozo raka, kar še dodatno vzbuja upe podanikov za spravo med odtujenima aristokratoma.