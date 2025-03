Zaradi stranskih učinkov zdravljenja raka so britanskega kralja v četrtek za krajši čas sprejeli v bolnišnico.

Kralj Karel III. je v četrtek nekaj časa preživel v bolnišnici, potem ko je izkusil stranske učinke zdravljenja raka, so sporočili iz Buckinghamske palače. Pozneje se je vrnil v svojo rezidenco Clarence House, kjer nadaljuje z opravki, je pa po nasvetu zdravnikov odpovedal današnji obisk Birminghama.

"Tam je imel v načrtu štiri dogodke in je zelo razočaran, da jih bo zamudi," so zatrdili v Buckinghamski palači in se v imenu kralja opravičili za njegovo odsotnost.

Da ima kralj raka, je palača prvič razkrila februarja lani, niso pa razkrivali nobenih podrobnosti o vrsti bolezni. Tokratne težave, povezane z zdravljenjem, je vir iz palače za BBC opisal kot "le manjšo grbino na poti, ki pa nedvomno gre v pravo smer." Za kakšne težave oziroma stranske učinke zdravljenja je šlo, iz palače niso sporočili.

