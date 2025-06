Mož predsednice republike Nataše Pirc Musar, 59-letni poslovnež Aleš Musar, je razkril, da je zbolel za rakom prostate. Odkrili so mu ga po naključju, diagnozo so mu postavili pred slabimi štirimi meseci. Moške je pozval, naj pazijo na svoje zdravje in se pravočasno testirajo, poroča Pop TV.