Poškodba in Kao Cheng-Jui zaustavila Darka Jorgića

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je hitro končal nastope na prestižnem turnirju WTT Champions v Yokohami, na katerem se za 430 tisoč evrov nagradnega sklada bori le 32 najboljših igralcev sveta. Hrastničana, osmega igralca sveta in šestega nosilca, je že v prvem krogu s 3:1 premagal Tajvanec Kao Cheng-Jui, 27. igralec sveta.

Darko Jorgić, ki je pred dobrim tednom dni praznoval svoj 27. rojstni dan, je na turnir v Yokohami, kjer nastopajo le najboljši igralci s svetovne lestvice, pripotoval z bolečinami v hrbtu. "Na pripravah sem začutil bolečine v hrbtu, tako da nekaj časa nisem treniral. Pravzaprav sem imel pred turnirjem le dva treninga po 45 minut," je že pred turnirjem dejal Hrastničan.

Slovenec proti sedem let mlajšemu tekmecu ni našel svoje igre, spet se je izkazalo, da ima na začetkih turnirjev težave. Prvi niz je po izenačeni igri izgubil z 9:11, drugega dobil z 11:8, tretji in četrti pa sta se končala z izidom 11:8 in 11:7 v korist Tajvanca.

"Nisem bil pravi Darko"

"To niso izgovori, ampak sem vesel, da sem sploh lahko prišel na Japonsko. Brez treninga je bilo težko igrati in mislim, da je to najbolj odločalo pri tem, da sem izgubil. Še vedno tudi čutim bolečine, tako da se niti nisem mogel dobro premakniti. Preprosto nisem bil tisti pravi Darko, kot sem bil na zadnjih turnirjih, ni bilo agresivnosti, na drugi strani pa je bil Kao boljši od mene in je zasluženo zmagal," je po porazu dejal Jorgić, ki ga zdaj čaka turnir na Švedskem, kjer bo od 14. do 24. avgusta Europe Smash v Malmöju. Na njem bo osmi nosilec in je že uvrščen na glavni turnir, medtem ko Denija Kožula čakajo kvalifikacije.

"Najpomembnejše je, da poskušam pozdraviti poškodbo do Švedske, da bi lahko igral vsaj brez bolečin, kajti treninga verjetno spet ne bo prav veliko. Ne preostane mi drugega, kot da grem na terapije in upam, da bo do takrat vse v redu," je pred odhodom domov še dejal Jorgić.