Princesa Kate razkrila, da je njen rak v remisiji

Valižanska princesa Kate, ki se je lani zdravila za rakom, je danes sporočila, da je njeno obolenje v remisiji. "Olajšanje je, da je bolezen zdaj v remisiji in da ostajam osredotočena na okrevanje," je zapisala na družbenem omrežju Instagram po današnjem obisku v londonski bolnišnici Royal Marsden, kjer se je zdravila.

Ob tem je objavila fotografijo obiska v bolnišnici, kjer je bila skupaj s možem, princem Williamom. Par se je po poročanju tujih tiskovnih agencij zahvalil osebju bolnišnice in se srečal z več pacienti.

Princesa Kate se je na Instagramu tudi zahvalila osebju bolnišnice, ki je, kot je navedla, v minulem letu lepo skrbelo zanjo. "Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so nama z Williamom tiho stali ob strani, ko sva vse skupaj premagovala," je zapisala. "Več si ne bi mogla želeti. Skrb in nasveti, ki smo jih bili deležni v času, ko sem bila pacientka, so bili izjemni," je dodala.

Triinštiridesetletna princesa je marca lani razkrila, da se zdravi za rakom, zaradi česar se je za več mesecev skoraj v celoti umaknila iz javnosti. Septembra lani je žena britanskega prestolonaslednika v videosporočilu naznanila, da je zaključila kemoterapijo, a dodala, da je njena pot do popolnega okrevanja še dolga.

William in Kate sta bolnišnico obiskala, ko je Kensingtonska palača sporočila, da sta postala pokrovitelja bolnišnice. Člani britanske kraljeve družine kot pokrovitelji po poročanju francoske tiskovne agencije AFP podpirajo več kot tri tisoč organizacij, kot so dobrodelne organizacije in bolnišnice.