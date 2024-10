Princesa Catherine se je v četrtek nepričakovano pojavila poleg princa Williama na obisku v Southportu, kjer sta se srečala z žalujočimi družinami treh otrok, ki so bili junija ubiti v napadu z nožem. Gre za njen prvi uradni obisk po končani kemoterapiji, s katerim je potrdila, da se vrača nazaj na delo.

Kot so sporočili iz kraljeve palače, se je odločila pridružiti Williamu, da bi izkazala svojo "podporo, empatijo in sočutje do lokalne skupnosti".

Poglejte posnetek njunega obiska:

Po razkritju diagnoze redko v javnosti

Med obiskom sta se pogovarjala tudi z reševalci, ki so pomagali na prizorišču napada z nožem v severozahodnem obmorskem mestu. Princ William jih je označil za junake.

S svojim pojavom je presenetila predvsem princesa Catherine, ki se je po razkritju diagnoze raka le redko pojavila v javnosti. Za svoj prvi uradni nastop je oblekla rjav jesenski plašč in bordo rdečo srajco, videz pa dopolnila z zlatimi uhani.

Valižanski princ in princesa sta se na zasebnem srečanju pogovarjala z družinami treh ubitih otrok. Foto: Reuters

Njena vrnitev na delo bo postopna

Na delo se je sicer vrnila sredi septembra, ko se je sestala z ekipo Centra za zgodnje otroštvo, ki ga je ustanovila kot enega od svojih osrednjih dobrodelnih projektov. Iz kraljeve palače so takrat sporočili, da bo njena vrnitev na delo postopna in da bo kraljeve dolžnosti opravljala, "ko bo lahko".

Da je uspešno končala zdravljenje raka, je sporočila 9. septembra. Diagnozo je razkrila marca, od takrat pa se je na uradnih dogodkih pojavila le dvakrat, na paradi Trooping the Colour in teniškem turnirju Wimbledon.

Princesa je za svoj prvi uradni nastop v javnosti oblekla rjav jesenski plašč in bordo rdečo srajco, videz pa dopolnila z zlatimi uhani. Foto: Reuters

