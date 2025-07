Združeno kraljestvo bo v skladu z novim režimom sankcij zamrznilo premoženje, uvedlo prepovedi potovanj in blokiralo dostop do finančnih sistemov za posameznike in skupine, ki sodelujejo pri omogočanju nezakonitih migracij, poročata britanski BBC in tiskovna agencija Reuters.

Strategijo so prvič predstavili januarja, vlada pa je zdaj nakazala, da bo še ta teden objavila seznam več deset posameznikov in organizacij, proti katerim bodo uvedli sankcije. Nove ukrepe bodo vključili tudi v zakon o varovanju meja, azilu in migracijah, ki pa je še v postopku sprejemanja.

Kdo bo na seznamu sankcioniranih?

"Združeno kraljestvo vzpostavlja prvi režim sankcij na svetu proti tolpam, ki sodelujejo pri tihotapljenju ljudi in spodbujajo nezakonite migracije, ter njihovim posrednikom. Predolgo so si kriminalne združbe polnile koruptivne žepe in nekaznovano izkoriščale upanje ranljivih," je povedal zunanji minister David Lammy.

Na seznamu sankcioniranih naj bi bili predvsem vodje tolp in podjetja, ki prodajajo opremo za majhne čolne, s katerimi prebežnike vozijo čez Rokavski preliv, pa tudi tisti, ki tihotapcem zagotavljajo ponarejene dokumente in finančne storitve.

Pritisk javnosti

Vlada premierja Keira Starmerja je pod vse večjim pritiskom javnosti, potem ko je obljubljala zaustavitev obsežnega toka migracij prek Rokavskega preliva z majhnimi čolni, ki letos kljub prizadevanjem britanskih oblasti znova presegajo rekorde. Starmer je v ta namen nedavno sklenil dogovore z Nemčijo in Francijo, od koder proti britanskim obalam izpluje večina izmed tisočev prebežnikov.

Opozicija je medtem skeptična glede novih ukrepov. "Prečkanja Rokavskega preliva ne moreš ustaviti z zamrznitvijo nekaj bančnih računov v Bagdadu ali z uvedbo prepovedi potovanj za prodajalca čolnov v Damasku. Vsak dan prihajajo množice mladih moških v čolnih, kupljenih na spletu, vodijo pa jih tihotapci, ki se smejijo našim zakonom in izkoriščajo našo šibkost," je dejal poslanec konservativcev Chris Philp, ki je v stranki pristojen za področje varnosti in migracij.