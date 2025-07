Nemčija in Združeno kraljestvo sta tik pred podpisom novega obrambnega sporazuma, ki naj bi po navedbah Politica med drugim vseboval tudi klavzulo o medsebojni pomoči v primeru strateške ogroženosti ene izmed držav. Kot poroča Politico, je besedilo dogovora že skoraj dokončano, podpis pa je predviden 17. julija, tik pred parlamentarnimi počitnicami obeh držav.

London in Berlin načrtujeta tesnejše zavezništvo

Sporazum temelji na skupni izjavi iz avgusta 2024, ki sta jo podpisala britanski premier Keir Starmer in nekdanji nemški kancler Olaf Scholz, v kateri sta se zavezala k tesnejšemu sodelovanju na področju varnosti, miru in gospodarske rasti. Končna različica sporazuma je rezultat kar 18 krogov pogajanj, od tega so bili trije v Berlinu in dva v Londonu.

Skupna obrambna klavzula v ospredju sporazuma

Po informacijah Politica bo pogodba vključevala posebno poglavje o obrambi, ki temelji na lani podpisanem Trinity House Agreement med Ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije in Ministrstvom za obrambo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Ta določa, da je vsak strateški napad na eno od držav razumljen kot grožnja tudi drugi. S tem bo imela Nemčija, ki jo trenutno vodi kancler Friedrich Merz, vzpostavljeno klavzulo o vzajemni pomoči z obema evropskima jedrskima silama – Veliko Britanijo in Francijo – kar je v skladu z Merzevo željo po krepitvi evropske obrambne odvračalne moči neodvisno od ZDA.

Nova varnostna arhitektura mimo ZDA?

ZDA postopoma zmanjšujejo svojo prisotnost v transatlantskem prostoru. Foto: Reuters Čeprav naj bi sporazum ponovno potrdil zavezanost obeh držav zvezi NATO, pa vključitev klavzule po oceni Politica kaže na vse bolj očitna prizadevanja evropskih držav, da okrepijo lastno varnostno sodelovanje, saj ZDA postopoma zmanjšujejo svojo prisotnost v transatlantskem prostoru, poroča Politico.

Sporazum vključuje tudi migracije in inovacije

Dogovor naj bi obravnaval tudi področja ilegalnih migracij, transporta, raziskav in inovacij, poleg tega pa naj bi vseboval zavezo o spodbujanju čezmejnih izmenjav – kar predstavlja občutljivo politično temo za vlado Keira Starmerja, ki je pod pritiskom domače javnosti glede omejevanja tako legalnih kot ilegalnih migracij.

O mladih in mobilnosti odločajo drugje

Dogovor o mobilnosti mladih (youth mobility) sicer ne bo del bilateralnega sporazuma, temveč se bo urejal na ravni EU. Nemčija naj bi bila ena najglasnejših zagovornic omilitve pogojev za prihod mladih v Združeno kraljestvo, a dogovor o tem v okviru majskega "ponovnega zagona" odnosov ni bil dosežen.

Nemško zunanje ministrstvo je potrdilo, da bo pogodba pokrivala "celoten spekter dvostranskih odnosov", britanski zunanji urad pa do objave članka Politica komentarja ni posredoval.