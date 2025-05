Britanski premier Keir Starmer je danes obljubil strožjo vladno politiko priseljevanja in zagotovil, da bodo prevzeli nadzor nad britanskimi mejami, migracije v državo pa se bodo zmanjšale. Njegova vlada bo danes predstavila načrt za zmanjšanje priseljevanja, ki med drugim prinaša zaostrovanje pravil na vseh področjih, od dela do študija.

Starmer je napovedal, da končuje "eksperiment odprtih meja", zaradi katerega so se po njegovih besedah neto migracije – gre za razliko med številom ljudi, ki pridejo v državo in ki jo zapustijo – v preteklih letih pod prejšnjimi konservativnimi vladami povečevale.

Cilj nove politike: večji nadzor nad priseljevanjem

S spremembo bodo "končno prevzeli nadzor nad našimi mejami", je dejal premier iz vrst laburistov na novinarski konferenci na Downing Streetu. Ob tem je zagotovil, da se bo priseljevanje v državo zmanjšalo, poroča britanski BBC.

Nova bela knjiga prinaša zaostritve na vseh področjih

Predlagane spremembe v vladnem dokumentu o politiki priseljevanja, t. i. beli knjigi, ki jo bodo predstavili pozneje danes v parlamentu, s ciljem večjega nadzora vključujejo zaostritev na vseh področjih, od dela in družine do študija.

Priseljevanje bo po novem "nadzorovano in selektivno"

"Vsa področja sistema o priseljevanju, vključno z delovnimi vizumi, vizumi za združitev družine in študijskimi vizumi, bodo okrepljena, da jih bomo lahko bolje nadzorovali," je dejal Starmer. Poudaril je, da bela knjiga prinaša "nadzorovano, selektivno in pravično" priseljevanje.

Do državljanstva šele po desetih letih bivanja

V skladu z novimi načrti bodo morali ljudje živeti v Združenem kraljestvu deset let, preden bodo lahko zaprosili za britansko državljanstvo, kar je več kot sedanjih pet let.

Strožja pravila za znanje angleščine pri družinskih članih

Zaostrili bodo tudi pravila o znanju angleškega jezika, saj bodo morali vsi odrasli vzdrževani družinski člani dokazati osnovno razumevanje jezika, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nova pooblastila za deportacije obsojenih tujcev

Notranja ministrica Yvette Cooper, ki bo v parlamentu predstavila belo knjigo, je v nedeljo dejala, da bodo načrti vključevali nova pooblastila za deportacijo tujcev, ki storijo kazniva dejanja v Združenem kraljestvu.

Omejitve za nizkokvalificirane delavce in manj vizumov

Načrt na novo ureja tudi področje priseljevanja nizkokvalificiranih delavcev, pri čemer predvideva zaostritev pogojev za izdajo delovnih vizumov. Po besedah ministrice si bodo prihodnje leto prizadevali zmanjšati število vizumov za nižje usposobljene delavce za do 50 tisoč.

Hitrejši postopki za visokokvalificirane strokovnjake

Visokokvalificirani posamezniki, "ki se držijo pravil in prispevajo h gospodarstvu", kot so medicinske sestre, zdravniki, inženirji in strokovnjaki na področju umetne inteligence, pa naj bi bili glede na načrte Downing Streeta deležni hitrejše obravnave.

Vlada odgovarja na pritiske skrajne desnice in volivcev

Laburisti so se v svojem programu za splošne volitve lani zavezali, da bodo znatno zmanjšali neto migracije, ki so bile v obdobju 12 mesecev do lanskega junija pri številki 728 tisoč, poroča AFP, ki dodaja, da vlada zaostruje pravila v času, ko se na Otoku krepi skrajna desnica.

Uspeh Reform UK povečuje pritisk na laburistično vlado

S tem naj bi želela pokazati, da se odziva na pomisleke volivcev, potem ko je na lokalnih volitvah v začetku maja velik uspeh dosegla desničarska populistična stranka Reform UK Nigla Faragea.