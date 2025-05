Grozljiva nesreča vzela dve mladi življenji

Ponedeljkova dirka britanskega prvenstva supersport se je končala že v prvem krogu, ko je malo po startu prišlo do množičnega trčenja kar enajstih motociklistov po prvem zavoju. Eden od dirkačev je izgubil nadzor nad motorjem, padel in zdrsel po stezi, ko so se začeli vanj v gneči zaletavati drug za drugim in sledil je popoln kaos.

In the wake of the tragic events that transpired at Oulton Park yesterday, we extend our deepest sympathies to the friends and family of Owen Jenner and Shane Richardson, as well as the entire BSB paddock and motorsport community. pic.twitter.com/shnq6S7E6u