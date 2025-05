Po tem, ko je Rebekah Vardy na sodišču izgubila primer proti Coleen Rooney, ki ga je vložila zaradi domnevnega obrekovanja, mora zdaj Vardy plačati še več kot pol milijona evrov (1,4 milijona funtov oz. 1,65 milijona evrov) pravnih stroškov, ki jih je Coleen, sicer žena nekdanjega nogometaša Wayna Rooneya, zahtevala od žene nogometaša Jamieja Vardyja.

Rooney je sicer izstavila pravni račun v skupni vrednosti več kot 1,8 milijona funtov, potem ko se je leta 2022 uspešno branila pred zahtevkom Rebekah Vardy na višjem sodišču. Ko je Vardy primer izgubila, so sodni dokumenti pokazali, da mora Rooneyjevi ženi Coleen plačati 90 odstotkov stroškov, je poročal britanski BBC.

Coleen Rooney v družbi moža, nekdanjega vrhunskega nogometaša Wayna Rooneya, danes pa trenerja in strokovnega komentatorja. Foto: Guliverimage

V torek so specializiranemu sodišču za stroške povedali, da se je gospa Vardy strinjala, da bo Coleen Rooney plačala 1,19 milijona funtov (1,4 milijona evrov), Coleen Rooney pa je zahtevala še dodatnih 315 tisoč funtov (370 tisoč evrov) za "stroške cenitve". Stroškovni sodnik Mark Whalan je nato povedal, da je bilo "razumno in sorazmerno", da Coleen Rooney Vardy plača dodatnih 212.266 funtov (okoli 250 tisoč evrov). Skupni znesek je tako skupaj z obrestmi znašal nekaj več kot 1,4 milijona funtov (1,65 milijona evrov).

Obe vpleteni strani sta imeli v primeru izredno visoke stroške

Kot je še dodal sodnik, je na splošno zadovoljen s končnim izidom, ki predstavlja "komercialno zadovoljiv zaključek za obe strani", vendar pa je ob tem poudaril, da sta imeli obe strani "izredno visoke stroške". "Resno mislim, ko rečem, da upam, da je to konec dolge in nesrečne poti," je še povedal Whalan.

Obe ženi nogometašev, tako žena nekdanjega zvezdnika angleške reprezentance in Manchester Uniteda Wayna Rooneyja, Coleen Rooney, kot tudi žena nogometaša Jamieja Vardyja, Rebekah Vardy, sta danes slavni osebnosti, nobena med njima pa se zadnjega zaslišanja na daljavo ni udeležila.

Primer Wagatha Christie

Odvetnica Vardy Juliet Wells je med zadnjo obravnavo trdila, da je gospa Rooney zahtevala "skrajno nesorazmerne" stroške, in pojasnila, da so omejeni na "ne več kot sto tisoč funtov" dodatnih stroškov. Odvetniki Rooney pa so v svojih pisnih vlogah dejali, da je bila Vardy "avtorica lastne nesreče" in da bi morala "premisliti o svojem pristopu".

Rebekah Vardy je na koncu vendarle pristala na plačilo sodnih stroškov. Foto: Reuters

Spor med ženama nogometašev sicer sega v leto 2019, ko je Rooney Vardy obtožila, da je novinarjem leta 2019 razkrila njene zasebne podatke z družbenih omrežij. Leta 2020 je Rebekah Vardy Rooneyjevo ženo tožila zaradi obrekovanja, zadeva pa je prišla na sodišče v Londonu maja 2022. 29. julija istega leta je sodišče zavrnilo zahtevek Vardyjeve na podlagi tega, da so bile izjave Rooney v veliki meri resnične. Vardy je bil naloženo tudi plačilo znatnega dela pravnih stroškov Coleen Rooney, ki so bili sprva ocenjeni na skupno vrednost okoli tri milijone funtov (3,5 milijona evrov).

Spor med ženama nogometnih zvezdnikov so poimenovali celo Wagatha Christie (križanje besed WAG – žene nogometašev in pisateljice Agathe Christie), zaradi vseh korakov in postopkov, ki jih je Rooney uporabila, da bi raziskala vir uhajanja informacij iz osebnega profila v medije.