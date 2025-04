To so najbogatejše partnerke nogometašev

Plače nogometašev, sploh tistih, ki so se v večinoma jeseni svoje kariere odločili zapustiti najboljše lige v Evropi in se podati v bogate arabske države, kjer lastnikom ni težko plačati astronomskih vsot, so v zadnjih letih poskočile v nebo. Najbolje plačani nogometaš na svetu je Cristiano Ronaldo, ki bo v klubu Al Nassr iz Savdske Arabije v enem letu zaslužil okoli okoli dvesto milijonov evrov, kar je okoli 360 evrov v minuti ali šest evrov na sekundo. Preverili smo, kdo so največje zaslužkarice med ženami nogometašev (tako aktivnih kot že upokojenih) v letu 2025 in kakšno je njihovo premoženje. Imena vas lahko presenetijo.

Astronomsko visoke plače nogometnih zvezdnikov so vedno vroča tema pogovorov, a kot kažejo trendi, tudi visoki prihodki nogometašev kažejo nekaj znakov morebitnega upadanja v prihodnjih letih. Športna redakcija tabloida Daily Mail je sestavila seznam, katere so najbogatejše žene oz. partnerice nogometnih zvezdnikov in kakšno je njihovo premoženje.

10. mesto: Perrie Edwards (premoženje ocenjeno na okoli 14 milijonov evrov)

Pevka Perrie Edwards, nekdanja članica dekliške zasedbe Little Mix, ki danes nadaljuje svojo solo kariero, je po oceni Mail Sporta vredna okoli 14 milijonov evrov. Edwards je žena angleškega nogometaša Alexa Oxlada-Chamberlaina, ki danes igra za turški klub Bešiktaš, v preteklosti pa je igral za velika angleška kluba Liverpool in Arsenal. Skupaj imata sina Axela, ki se je rodil avgusta 2021. Poročila sta se junija 2022.

Alex Oxlade-Chamberlain in Perrie Edwards Foto: Guliverimage

9. mesto: Edurne Garcia (neto vrednost 16 milijonov evrov)

Pevka, igralka in televizijska voditeljica Edurne Garcia zaseda deveto mesto. Španska glasbenica, katere kariera traja že okoli dvajset let, je od julija 2023 žena nekdanjega vratarja Manchester Uniteda, ki danes zastopa barve italijanske Fiorentine, Davida de Gee. Par se je poročil na Majorki. V razmerju sta od leta 2010, skupaj imata tudi hčerko Yanay, rojeno marca 2021.

Svoje premoženje je zgradila predvsem v glasbeni in modni industriji. Leta 2015 je pevka na Evroviziji Španijo zastopala s skladbo Amanecer.

Edurne Garcia in David de Gea Foto: Profimedia

8. mesto: Ana Ivanović (16 milijonov evrov)

Nekdanja vrhunska srbska teniška igralka Ana Ivanović je svoje bogastvo zgradila z uspešno teniško kariero, sponzorstvi in kozmetično industrijo. Svoj največji uspeh v teniškem svetu je dosegla leta 2008, ko je zmagala na Roland Garrosu (OP Francije), 12 tednov pa je bila tudi številka ena na lestvici ATP. Njena profesionalna teniška kariera je trajala od leta 2003 do upokojitve leta 2016.

Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger Foto: Guliverimage

Ivanović je v zvezi z legendarnim nemškim nogometašem Bastianom Schweinsteigerjem, ki je na klubski ravni branil barve münchenskega Bayerna, ob koncu kariere pa je igral tudi za slovite rdeče vrage (Manchester United) in ameriški klub iz lige MLS Chicago Fire. Razmerje sta športnika začela 2014, skupaj pa imata tri sinove, Luca, rojenega leta 2018, Leona, ki se je rodil leta 2019, in leta 2023 rojenega sina, čigar ime ni znano.

7. mesto: Becky G (16 milijonov evrov)

Ameriška pevka Becky G s pravim imenom Rebecca Marie Gomez je v zvezi z nogometašem Sebastianom Lletgetom, nekdanjim igralcem West Hama in trenutnim članom ameriškega kluba v ligi MLS FC Dallas. Svoje premoženje je kot samostojna izvajalka zgradila predvsem v glasbeni industriji, predvsem z uspešnicami v španščini in angleščini, kot sta Shower in Mayores. Dejavna je tudi v kozmetični industriji, služi pa še z različnimi sponzorskimi pogodbami.

Glasbenica je bila petkrat nominirana za nagrado latin grammy, leta 2021 pa je ustanovila tudi lastno kozmetično podjetje Tresluce Beauty. Leta 2016 je potrdila zvezo z Lletgetom, decembra 2022 pa je par oznanil tudi zaroko. Marca 2023 se je bil nogometaš prisiljen javno opravičiti, ko so se pojavile obtožbe, da je prevaral Gomezovo in to označil za "desetminutno zamudo pri presoji".

Sebastian Lletget in Becky G Foto: Guliverimage

6. mesto: Coleen Rooney (17,6 milijona evrov)

Na šesto mesto se je uvrstila Coleen Rooney, žena vsem znanega vrhunskega napadalca in legende Mancherster Uniteda Wayna Rooneyja. V zadnjem času je Coleen spet v središču pozornosti po nastopu v britanski oddaji I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!, kjer je lani končala na drugem mestu.

Par se je spoznal med odraščanjem v Liverpoolu, zvezo pa sta začela pri šestnajstih letih. Poročila sta se v Italiji junija 2008, britanska revija OK! pa naj bi za ekskluzivne informacije in fotografije s poroke plačala kar 2,9 milijona evrov. V zakonu so se jima rodili štirje sinovi: danes 15-letni Kai, 11-letni Klay, osemletni Kit in šestletni Cass.

Coleen Rooney in Wayne Rooney Foto: Guliverimage

5. mesto: Antonela Roccuzzo (18,5 milijona evrov)

Čeprav Antonela Roccuzzo verjetno ni najbolj znano ime na seznamu, pa je argentinska lepotica znana predvsem kot žena verjetno enega izmed najboljših nogometašev v zgodovini, Lionela Andresa Messija. Odraščala je v argentinskem mestu Rosario, Messija pa spoznala že v otroštvu. Svoje razmerje sta uradno potrdila leta 2009, ko se je Antonela tudi preselila v katalonsko prestolnico.

Lionel Messi z ženo Antonelo Roccuzzo Foto: Guliverimage

Par se je poročil leta 2017 in ima tri sinove: Thiaga, Cira in Matea. Antonela ima veliko bazo sledilcev predvsem na Instagramu, kjer ji sledi skoraj 40 milijonov ljudi. Sodelovala je s prestižnimi znamkami, kot je Adidas, in modno oblikovalko Stello McCartney, pogosto pa se pojavlja tudi na družabnih dogodkih in v družbi znanih osebnosti iz sveta estrade in športa.

O njenem možu Lionelu Messiju ne gre izgubljati besed: od začetka svoje profesionalne kariere (2005) do leta 2021 je igral za Barcelono, kjer je osvojil vse, kar se na klubski ravni da osvojiti. Leta 2021 se je po nekoliko presenetljivem prestopnem roku zastonj preselil k pariškemu PSG, še kasneje pa k zdajšnjemu klubu Inter Miami, kjer še naprej osvaja lovorike. Poleg osmih zlatih žog je leta 2022 z Argentino osvojil tudi naslov svetovnega prvaka in tako uresničil svoje otroške sanje.

4. mesto: Leigh-Anne Pinnock (23 milijonov evrov)

Pevka in igralka Leigh-Anne Pinnock je partnerica jamajškega nogometaša Andreja Graya. Obogatela je zaradi udejstvovanja na področjih kozmetike, manekenstva in glasbene industrije. Znana je kot nekdanja članica zasedbe Little Mix, po zmagi v osmi sezoni X Faktorja leta 2011 je imela skupina tudi pet singlov na prvem mestu britanskih lestvic in si je leta 2022 privoščila premor. Tako kot preostale članice (med njimi zgoraj omenjena pevka Perrie Edwards) tudi Pinnock nadaljuje s svojo solo kariero.

Leigh-Anne, kar je sicer njeno umetniško ime, je tudi ambasadorka kozmetične znamke Maybelline New York in je lansirala lastno kolekcijo kopalk In'A'Seashell. Z možem imata dvojčka, rojena avgusta 2021.

Andre Gray in Leigh-Anne Pinnock Foto: Guliverimage

3. mesto: Anna Lewandowska (41,6 milijona evrov)

Poljak Robert Lewandowski, napadalec Barcelone in nekdanji zvezdnik Bayerna, in Anna Lewandowska sta poročena od leta 2013. Lewandowska ni neznanka v svetu znanih osebnosti in je tako kot Robert športnica, saj je kot nekdanja profesionalna tekmovalka v karateju osvojila tri medalje na svetovnih prvenstvih in šest medalj na evropskih prvenstvih. Danes svoje znanje predaja svojim strankam na področju nutricionistike, zato je na tem področju tudi ustanovila lastno blagovno znamko za prodajo zdravih prigrizkov in prehranskih dopolnil. Dejavna je tudi na področju kozmetične industrije in osebnega trenerstva.

Športna zakonca Robert Lewandowski in Anna Lewandowska Foto: Guliverimage

Z Lewandowskim imata dve hčerki: Klaro, rojeno maja 2017, in Lauro, rojeno maja 2020. Po selitvi v Barcelono je odprla telovadnico in fitnes, kjer stane članarina okoli dvesto evrov na mesec.

2. mesto: Pilar Rubio (Ramos) (54 milijonov evrov)

Na drugem mestu največjih zaslužkaric je Španka Pilar Rubio, televizijska voditeljica in manekenka, ki je razmerje z osem let mlajšim španskim nogometašem Sergiem Ramosom, slovitim branilcem Real Madrida (danes brani barve mehiškega kluba Monterrey), začela leta 2012. Julija 2018 sta se zaročila in leto kasneje poročila. V zakonu so se jima rodili štirje sinovi: zdaj šestletni Sergio Jr, štiriletni Marco, dveletni Alejandro in dvomesečni Maximo Adriano.

Žena Sergia Ramosa, ki je s Španijo postal tako evropski (2008 in 2012) kot tudi svetovni prvak (2010), je znana televizijska voditeljica in novinarka, ki je zaslovela predvsem kot voditeljica španske humoristične oddaje Se Lo Que Hicisteis, ki jo je vodila od leta 2007 do 2009. Svoje premoženje je povečala tudi z ukvarjanjem z manekenstvom, svojo uspešno kariero na področju mode pa nadaljuje z oblikovanjem oblačil za prestižne modne znamke in dogodke.

Pilar Rubio in Sergio Ramos Foto: Guliverimage

1. mesto: Victoria Beckham (65 milijonov evrov)

Prvo mesto zaseda vsem znana pevka in modna oblikovalka Victoria Beckham. Žena že več kot desetletje upokojenega angleškega profesionalnega nogometaša in kapetana angleške reprezentance Davida Beckhama, ki je množice navijačev v klubskih barvah navduševal s predstavami v Manchester Unitedu, Real Madridu, AC Milanu, ameriškem LA Galaxyju in pariškem PSG (leta 2013) ob koncu kariere, je zaslovela predvsem kot članica britanske dekliške skupine Spice Girls.

David in Victoria Beckham sta poročena že skoraj 26 let ter veljata za enega najbolj priljubljenih slavnih parov v Veliki Britaniji in tudi v svetu. Foto: Guliverimage

Victoria je znana po svojem glasbenem vzdevku Posh Spice. Bila je članica skupine, ki je postala najbolje prodajana ženska skupina vseh časov zahvaljujoč uspešnicam, kot sta Wannabe in 2 Become 1. Pogosto ji pripisujejo tudi naziv prve ustvarjalke izvirnega fenomena WAG (žene in dekleta vrhunskih športnikov).

David in Victoria Beckham v pogovoru s kraljem Karlom III. Zakonca Beckham sta pogosto gosta na kraljevih dogodkih in sta znana kot velika privrženca britanske kraljeve družine. Foto: Guliverimage

Čeprav je Victoria priljubljenost pridobila zahvaljujoč glasbeni industriji in kot televizijska osebnost, je svoje bogastvo zgradila predvsem po lansiranju lastne modne linije leta 2008 in podpisu številnih sponzorskih pogodb. Ne gre pa zanemariti niti poroke z Beckhamom, po kateri je sodelovala s številnimi znanimi blagovnimi znamkami, svoje premoženje pa je povečala tudi z lansiranjem produktov v kozmetični industriji.

Zakonca Beckham sta se poročila leta 1999, v zakonu pa so se jima rodili štirje otroci: danes 26-letni Brooklyn Joseph, 22-letni Romeo James, 20-letni Cruz David in najmlajša hčerka, 13-letna Harper Seven.

Oglejte si še: