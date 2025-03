Letošnji zmagovalec med zaslužkarji na tovrstnih lestvicah ni novinec. Čeprav se mu v letu 2023 ni uspelo uvrstiti med deseterico, je bil pred tem kar tri leta zapored na najvišjem mestu.

Poglejte, kdo je v letu 2024 zaslužil največ:

Lestvica za lansko leto je sicer popolnoma drugačna kot leto pred tem. Na njej se pojavi samo lanskoletni zmagovalec, vsi preostali igralci so se uvrstili nižje. Deseterico najbolje plačanih si oglejte v zgornjem posnetku, od enajstega do dvajsetega mesta pa so se uvrstili še: Mariska Hargitay, Channing Tatum, Jason Statham, Mark Wahlberg, Matt Damon, John Cena, Denzel Washington, Jake Gyllenhaal, Scarlett Johansson in Joaquin Phoenix.

Gre za neto zaslužke v koledarskem letu 2024, pri čemer velja poudariti, da so igralci za nekatere projekte plačani nekaj let kasneje, za druge pa več let vnaprej. Poleg tega zaslužki vključujejo samo njihove prihodke iz zabavne industrije (igranje, režija, produkcija ali druge oblike nastopanja), medtem ko drugi prihodki, kot so lastna podjetja, reklame in dejavnosti na družbenih omrežjih, niso všteti, so opozorili pri omenjeni reviji.

