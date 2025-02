George Clooney živi življenje, ki bi lahko marsikoga presenetilo. Z ženo in otrokoma so se preselili na kmetijo v Francijo, kjer se ukvarjajo s pridelavo sadja in zelenjave, imajo vinograd in oljčni nasad, igralec pa je začel voziti celo traktor.

Zakonca Clooney imata tako čez lužo kot v Evropi v lasti več nepremičnin. Poleg ZDA, Združenega kraljestva, Mehike in vsem dobro poznane vile ob italijanskem jezeru Como sta pred leti kupila tudi kmetijo v Franciji, ki je postala njun primarni dom. To je 63-letni igralec potrdil v nedavnem intervjuju za New York Times.

"Ko sem odraščal v Kentuckyju, sem želel pobegniti s kmetije, pobegniti od takšnega življenja," je priznal in dodal: "Zdaj sem se spet našel v takšnem življenju. Vozim traktor in vse. To je lepa priložnost za normalno življenje."

Vinograd, oljčni nasad in jezero

Posestvo v francoski Provansi sta kupila leta 2021 za 8,3 milijona dolarjev (7,93 milijona evrov). Obsega 425 hektarjev in ima 25 hektarjev velik vinograd, 72-metrski bazen, teniško igrišče, vrtove, oljčni nasad in jezero. Takrat je nakup potrdil tudi župan mesta Brignoles, ki je na družbenih omrežjih delil njihovo skupno fotografijo in zapisal: "Dobrodošla v Brignoles! Zdaj je uradno, George in Amal Clooney sta postala prebivalca naše čudovite skupnosti. Imel sem čast, da sem ju na njuno povabilo srečal na posestvu Domaine du Canadel, kjer bosta kmalu odložila svoje kovčke."

George in Amal Clooney, ki sta se poročila leta 2014 v Benetkah, sta starša sedemletnih dvojčkov Elle in Alexandra. Predvsem v poletnem času veliko časa preživijo pri naših zahodnih sosedih, kjer imajo luksuzno vilo Oleandra iz 18. stoletja. Nepremičnino s 25 spalnicami, teniškim igriščem, zunanjim bazenom in telovadnico si je mogoče ogledati samo s čolna, saj je dostop do nje omejen. Pred leti so krožile govorice, da igralec vilo na zahodnem bregu jezera Como prodaja za sto milijonov evrov, a jih je kasneje zanikal. George in Amal Clooney sta se poročila leta 2014 v italijanskih Benetkah. Foto: Guliverimage

Hollywoodski zvezdnik se trenutno pripravlja na nov igralski podvig, spomladi bo namreč debitiral na Broadwayu. Nastopil bo v predstavi Lahko noč in srečno, v kateri bo igral glavno vlogo. Gre za priredbo istoimenskega filma iz leta 2005, v katerem je Clooney igral in ga tudi režiral. "V čast se mi bo vrniti na oder po toliko letih," je dejal o predstavi in dodal, da si vsak igralec želi nastopiti na Broadwayu.

