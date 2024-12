ZDA zapustila tudi Britney Spears

Novico je razkrila v posnetku, ki ga je objavila na družbenem omrežju Instagram. Priznala je, da se je za selitev v Mehiko odločila zaradi paparacev, ki so bili do nje "vedno okrutni". "Resnično so me prizadeli. Zaradi njih je moj obraz videti, kot da nosim Jasonovo masko (iz grozljivke Petek 13, op. p.). Sploh mu nisem podobna," je dejala.

Čeprav se zaveda, da ni popolna, meni, da so paparaci z njo vedno ravnali "izjemno zlobno in kruto". "In zato sem se iz ZDA preselila v Mehiko," je dodala.

Popzvezdnico, ki si z nekdanjim možem Kevinom Federlineom deli sinova Seana in Jaydena, so na njen rojstni dan ujeli na letališču v mehiškem Cabu, kjer je bila videti nasmejana. Isti dan se je namreč tudi uradno končal postopek ločitve od Sama Asgharija, s katerim sta se poročila po šestih letih zveze, njun zakon pa je trajal samo 14 mesecev. Ameriški mediji so takrat poročali, da je med njima počilo zaradi govoric o njeni nezvestobi.

Tudi Longoria, DeGeneres in Gere

Da so se odselili iz ZDA, je v zadnjih tednih razkrilo več zvezdnikov. Odločitev nekaterih je bila povezana predvsem z zmago republikanca Donalda Trumpa na novembrskih predsedniških volitvah.

Igralka Eva Longoria je tako povedala, da se z družino selijo med Mehiko in Španijo, medtem ko sta se Ellen DeGeneres in njena žena Portia de Rossi odločili za selitev na jugozahod Anglije. ZDA je zapustil tudi igralec Richard Gere ter se z ženo in sinovoma preselil v Španijo. Kot razlog je navedel željo, da bi bila njegova žena, Španka Alejandra Silva, bližje svoji družini.

