Richard Gere z družino zapušča ZDA

Richard Gere zapušča Združene države Amerike, poročajo tamkajšnji mediji. Oktobra je prodal posestvo v Connecticutu, kjer je z družino živel zadnji dve leti, ob tem pa mediji dodajajo, da je domovanje prodal za manj denarja, kot ga je kupil.

Da namerava oditi iz ZDA, se 75-letni igralec sicer ni odločil v zadnjem trenutku, ampak je že aprila letos v pogovoru za špansko izdajo revije Vanity Fair napovedal selitev v Španijo. Razlog? Ker želi, da je njegova žena, Španka Alejandra Silva, bližje svoji družini.

Alejandra Silva in Richard Gere sta se poročila leta 2018. Foto: Guliverimage

"Zanjo bo čudovito, da bo bližje svoji družini, dolgoletnim prijateljem in svoji kulturi," je dejal. "Zelo velikodušno je šest let živela v mojem svetu, zato je edino pošteno, da zdaj jaz vsaj šest let živim v njenem."

Selitev v Španijo, natančneje v Madrid, zanj sicer ne bo težka, je poudaril. "Obožujem Španijo in sposobnost Špancev, da živijo tako radostno in srečno," je dejal in dodal, da bo selitev "velika pustolovščina, ker še nikoli nisem živel zunaj ZDA".

Gere in 34 let mlajša Silva sta se spoznala leta 2014, ko je bil še poročen s Carey Lowell, s katero ima zdaj 24-letnega sina. Gere in Lowell sta se ločila leta 2016, dve leti pozneje pa se je poročil s Španko, s katero ima dva sinova, stara pet in štiri leta. Ona ima iz prejšnjega zakona 11-letnega sina. Prva žena Richarda Gera je bila supermanekenka Cindy Crawford, poročena sta bila med letoma 1991 in 1995.