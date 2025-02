Dončićeva zaročenka spakirala kovčke

Anamaria Goltes, zaročenka sveže pridobitve LA Lakers Luke Dončića, se s svojo hčerko iz Dallasa odpravlja v Los Angeles, kjer ju najbrž že nestrpno pričakuje tudi slovenski košarkarski as. Ta si je v četrtek v živo ob parketu ogledal že drugo tekmo Jezernikov, ki so tokrat slavili na krilih 40-letnega LeBrona Jamesa in zabeležili četrto zaporedno zmago s 120:112 proti Golden State Warriors.

Goltes je na družbenem omrežju Instagram delila fotografijo torbe in kovčkov, kar nakazuje na to, da se utegneta s hčerko Gabrielo že kmalu pridružiti Dončiću v mestu angelov. Prav kmalu se bo morala družinica namreč privaditi na novo življenje na zahodni obali ZDA v Kaliforniji.

Foto: Instagram/Anamaria Goltes

Dončiću se je po nenadni menjavi življenje obrnilo na glavo, saj se je moral po sobotnem večeru (oziroma nedeljskem jutru po evropskem času) hitro odpraviti k novemu delodajalcu in posloviti od Dallas Mavericks. V torek se je tako že predstavil na novinarski konferenci in zadnje dni opravljal še druge obveznosti, povezane z novim klubom: od fotografiranj v novem zlato-vijoličastem dresu do prvega treninga s soigralci.

Dončića so pred včerajšnjim srečanjem pri TNT vprašali, ali že bolje dojema, da je postal član Lakers, 25-letnik pa je odgovoril, da se še vedno počuti, kot da je del daljšega, enomesečnega procesa, a da se vsak dan v Kaliforniji počuti bolje.

