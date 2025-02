Menjave igralcev in selitve v ligi NBA v zadnjem hipu niso nekaj neobičajnega, bolj nenavadne pa so menjave velikih zvezdnikov, kot se je to zgodilo v primeru Luke Dončića in Anthonyja Davisa. Zadnji je v LA prispel pred šestimi leti in si v prestižnem predelu Hollywooda, natančneje na območju Bel Air Cresta (v bližini Los Angelesa), leta 2021 tudi kupil prestižni dvorec za 31 milijonov dolarjev (slabih 30 milijonov evrov).

Čeprav se je Davis z družino že ustalil v elitni soseski Bel Air, pa bo moral čez noč v Teksasu pri svojem novem delodajalcu poiskati novo domovanje, saj je postal član Dallas Mavericksov. V vmesnem času bo moral nekaj časa najbrž živeti v začasni namestitvi. Podobno velja tudi za zvezdniško pridobitev Lakersov Dončića.

Davis je prestižno domovanje kupil leta 2021

31-letni nekdanji član LA Lakers Davis, danes že član Dallasa, je po poročanju celebrity.homes prestižno vilo kupil dve leti po tem, ko je postal član Lakersov (leta 2023 je podpisal novo triletno pogodbo, vredno 186 milijonov dolarjev oz. 180 milijonov evrov), v času igranja za Jezernike, pa je svoj sanjski dom preuredil po svojih željah in okusu.

Vila se razteza na okoli 1.580 kvadratnih metrih bivalnega prostora, v njem pa je približno osem spalnic in 11 kopalnic. S posestva se razteza prelep razgled na bližnji kanjon, Tihi ocean, otok Santa Catalino in igrišče za golf. Nepremičnina ima tudi garažo za štiri avtomobile, 35-metrski olimpijski bazen, teniško igrišče in igrišče za košarko. V vili najdemo še vinsko klet, kinodvorano in velik osrednji prostor. Na strehi je velika kupola s premerom 10,5 metra, ki dnevnemu prostoru daje veliko svetlobe.

Kaj bo s prestižno nepremičnino storil Davis, za zdaj še ni znano. Morda se po prestopu v Dallas ne bo odločil za prodajo, a vzdrževanje vile ga utegne precej udariti po žepu.

Dončić tik pred menjavo v Dallasu nakupoval novo nepremičnino

Po besedah nekdanjega košarkarja Chandlerja Parsonsa, ki je medijem razkril nekaj podrobnosti, naj bi novo nepremičnino v tednih pred menjavo v Dallasu kupoval oziroma celo kupil tudi Luka Dončić. A po poročanju ameriških medijev 15 milijonov dolarjev (dobrih 14,5 milijona evrov) vredne nepremičnine še ni kupil in postopek prodaje še ni bil dokončan.

"Sodeč po zemljiških evidencah, Luka v zadnjem času ni kupil hiše. Ima samo hišo za 3,7 milijona dolarjev, ki jo je kupil leta 2020," je zgornje trditve z zapisom podprl Andrew Joseph iz USA Today Sports.

