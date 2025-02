Znano je, kdaj se Luka Dončić vrača na parket

Po bolj optimističnih napovedih lahko prvi nastop Luke Dončića pričakujemo že na sobotni večer, ko se bodo Lakers udarili z Indiano. Dvoboj bo za slovenske ljubitelje košarke na sporedu ob zelo prijazni 22. uri. Zagotovo pa Dončića še ne bo v kadru v noči na petek, ko Jezernike čaka dvoboj z Golden Statom.

Druga možnost je prav tako debi pred domačimi navijači, Lakers bodo namreč po prej omenjenih srečanjih doma v noči na torek gostili še Utah. V srečanjih "back-to-back" jih nato dva večera kasneje čaka še gostovanje pri Jazz.

JJ Redick said there’s a chance that Luka Doncic is cleared to play Saturday vs. Indiana, but if not, he hopes he can play Monday vs. Utah.