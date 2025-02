Kyrie Irving, ki je v statistiko Dallas Mavericks ponoči prispeval 34 točk, a tudi to ni bilo dovolj za zmago, je po tekmi povedal, da je menjava Luke Dončića izjemno pretresla vso Dallasovo slačilnico. Priznal je, da so on in soigralci "še vedno v procesu žalovanja", obenem pa je dodal, da je navdušen nad tem, da bo končno lahko igral skupaj z dolgoletnim prijateljem Anthonyjem Davisom.

"Resnično sem bil šokiran," je dejal Irving, potem ko je dosegel 34 točk v 42 minutah v dvorani Wells Fargo. "Človek si res ne predstavlja, ko gre spat, da ga bo zjutraj pričakala takšna novica. Trenutno je to še vedno proces žalovanja. Pogrešam svojega hermana (v prevodu brata, op. p.). Veliko časa sva preživela skupaj, tudi z Markieffom Morrisom in Maxijem Kleberjem. Zgradili smo močno vez," je povedal Irving, ki pa je že dovolj izkušen, da ve, da je vse skupaj nazadnje le posel in da nanj ne more vplivati.

Kyrie Irving is excited to play with Anthony Davis, someone he recruited to play with him on the Boston Celtics in 2018, along with Kevin Durant. pic.twitter.com/7YD8NcHE8H — Grant Afseth (@GrantAfseth) February 5, 2025

"Ampak tukaj gre za posel, sam na to nimam vpliva. Igralci se moramo privaditi in nove igralce sprejeti z odprtimi rokami. Zdaj se moramo vrniti v Dallas in navijače spraviti v dobro voljo. Vem, kako se počutijo, tudi nam ni lahko," je priznal Irving.