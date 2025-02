Dončić prvič spremljal svoje nove soigralce, nov poraz za Dallas #video

V noči na sredo je bilo v ligi NBA na sporedu sedem tekem. Začelo se je v Filadelfiji, kjer je gostoval "prevetren" Dallas in izgubil s 116:118. Slovitega novinca v ekipi, Anthonyja Davisa še ni bilo na parketu, nastopil ni niti Quentin Grimes, ki se je v zameno za Caleba Martina preselil prav k Philadelphii. Pester večer se je končal v Los Angelesu, kjer so v mestnem spopadu Los Angeles Lakers s 122:97 premagali Clippers. Luka Dončić je svoje nove soigralce, na čelu z LeBronom Jamesom, spremljal s klopi in očitno užival v tem, kar vidi.

Minili so časi, ko so se ljubitelji košarke v Sloveniji zbujali sredi noči, saj so želeli spremljati nastope Dallas Mavericks. Po odhodu Luke Dončića, ki je šokiral košarkarski svet in spravil v nezadovoljstvo ogromno simpatizerjev Dallasa, bo drugače. Zdaj se bo Slovenija prebujala takrat, ko se bodo začele tekme Los Angeles Lakers, novega Dončićevega delodajalca. Še zlasti takrat, ko se bo Ljubljančan, ki zaradi poškodbe leve mečne mišice ni odigral tekme že dober mesec dni, vrnil na parket in prvič zaigral za 17-kratne prvake lige NBA. Že danes je bil tik ob parketu dvorane Intuit Dome v Inglewoodu, kjer je svoje nove soigralce in zmago nad mestnimi rivali LA Clippers (122:97) spremljal povsem od blizu. Tekmo si je ogledal tudi njegov oče Saša Dončić.

We really live in a world where LeBron James & Luka Doncic are teammates 😭 pic.twitter.com/PBRMJjh4Mm — LakeShowYo (@LakeShowYo) February 5, 2025

V Los Angeles je prispel tudi Dončićev oče Saša Dončić:

Papa Doncic to the Lakers locker room. pic.twitter.com/ihjSpkMYTk — Brad Townsend (@townbrad) February 5, 2025

Največ točk, 26, je k zmagi jezernikov prispeval veteran LeBron James, Rui Hachimura in Austin Reaves sta vsak dodala po 20 točk.

Lakers so si z zmago, svojo prvo v novi dvorani mestnih tekmecev Intuit Dome, izboljšali razmerje na 29-19 in zasedajo peto mesto na lestvici zahodne konference.

"Samo poskušamo dan za dnem, tekmo za tekmo igrati dobro košarko. Nocoj je bil še en takšen dan," je po zmagi dejal James, ki je 26 točkam dodal še devet podaj in osem skokov, in dodal: "V tekmo so šli s pravo miselnostjo, imeli smo odličen načrt in ga tudi izpeljali."

Naslednja tekma jezernike čaka že v četrtek, ko bodo v domači dvorani gostili kalifornijske tekmece Golden State Warriors.

Nov poraz za Dallas

Medtem pa je nekdanja Dončićeva ekipa Dallas Mavericks izgubila s 116:118 na gostovanju pri Philadelphia 76ers, pri katerih se je v moštvo vrnil Joel Embiid. Tudi dobra predstava s 34 točkami Kyrieja Irvinga ni bila dovolj za zmago teksaškega moštva.

Embiid, ki je pretekli mesec izpustil zaradi poškodbe kolena in stopala, je dosegel trojni dvojček z 29 točkami, 11 skoki in desetimi podajami, vključno s košem za prednost 22 sekund pred koncem tekme. Pri Sixers je bil sicer prvi strelec Tyrese Maxey s 33 točkami, 13 podajami in štirimi skoki.

Tudi pri Mavericks še ni zaigral novi član Anthony Davis, ki je bil del šokantne menjave z Dončićem med Lakers in Mavericks. Davis ima še vedno težave s poškodbo, vendar se pričakuje, da bo pripravljen na svoj prvenec pozneje ta teden, bodisi proti Bostonu v četrtek bodisi proti Houstonu v soboto.

Grimes zapušča Dallas Quentin Grimes je dres Dallasa nosil le dobro polovico sezone. Foto: Guliverimage Pred srečanjem Philadelphia – Dallas je prišlo do dogovora med kluboma o menjavi igralcev. ESPN poroča o tem, da se k 76ers seli donedavni branilec Dallasa Quentin Grimes, v obratno smer pa v Teksas odhaja krilni igralec Caleb Martin. 76ers bo prejela še pravico do izbora v drugem krogu na letošnjem naboru lige NBA. Martin igra v ligi NBA od leta 2019. Začel je pri Charlottu, nadaljeval v Miamiju, lani pa je odšel k 76ers. 24-letni Grimes je v tej sezoni za Dallas dosegal v povprečju 10,2 točke in 3,8 skoka na tekmo. Ko je opravljal strelski trening pred tekmo, je zapustil parket, nato pa izvedel, kako bo nadaljeval kariero ravno v mestu, kjer danes gostje Dallas.

Derbi najboljših ekip vzhodne konference je pripadel Boston Celtics, ki so s 112:105 v gosteh premagali Cleveland Cavaliers. Jayson Tatum je k zmagi prispeval 22 točk, Kelti pa so se z zmago malenkost približali vodilnemu Clevelandu.

Tatum je bil eden od petih košarkarjev Bostona, ki so dosegli dvomestno število točk, ključno vlogo pa je odigral tudi Derrick White s šestimi trojkami za skupno 20 točk.

V Torontu je Karl-Anthony Towns zbral 27 točk in 20 skokov ter pomagal New York Knicks do zmage s 121:115 nad Raptors. Kanadski navijači so pred tekmo glasno izžvižgali ameriško himno zaradi napovedanih ukrepov novega predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Medtem pa so v New Yorku Brooklyn Nets presenetili Houston Rockets in slavili z 99:97 zahvaljujoč trojki D'Angela Russella tri sekunde pred koncem.

