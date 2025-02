Bosta Dončiću sledila tudi ostala dva Slovenca?

Košarkarski zvezdnik in novopečeni soigralec Luke Dončića LeBron James je že pred časom dejal, da za ohranjanje kondicije in pripravljenosti igranja na najvišji ravni potrebuje celo vojsko ljudi in dela. Tega se je pri Dallas Mavericks držal tudi Dončić, ki so mu v željah po čim boljši pripravljenosti nasproti prihajali tudi v strokovnem štabu moštva. Tako se je kot pomočnik trenerja poleti leta 2022 ekipi pridružil Marko Milić, zatem se je v Dallas preselil tudi trener za fizično pripravo v slovenski izbrani vrsti Anže Maček, pa tudi španski fizioterapevt, s katerim sta sodelovala že pri Real Madridu, Javier Barrio, ki so bili v Dallas pripeljani v pomoč Dončiću. Ob tem je imel tudi pomoč nutricionistke Lucie Almendros.

Vsi omenjeni so bili v Dallas v prvi vrsti pripeljani zaradi Luke Dončića, ki so mu v Teksasu skušali omogočiti čim bolj domače in sproščeno okolje z vsem, kar potrebuje. Z njegovo menjavo in odhodom v mesto angelov pa se zdaj poraja vprašanje, kakšna bo prihodnost omenjenih členov. Ožji štab Dallasa sicer sestavlja 55 ljudi (od igralcev, trenerjev, fizioterapevtov in drugih), klub pa zaposluje še približno 120 ljudi, od tega je samo pomočnikov trenerja kar osem.

Anže Maček že nekaj let skrbi za fizično pripravljenost Dončića. Foto: Vid Ponikvar

"Slovenci v Dallasu imamo veliko srečo zaradi Luke. Pripomogel je k ogromnemu povečanju prepoznavnosti Slovenije v ZDA. Zaradi njega vlada tudi veliko medijsko zanimanje. Luka nam je odprl ogromno vrat, povezal je Slovenijo z Dallasom, povezal svoj klub s slovensko košarkarsko reprezentanco, tudi jaz sem dobil priložnost delati za klub, sodelujemo na vodstveni ravni. Tudi znamka države I feel Slovenia je s sodelovanjem s klubom vedno bolj prepoznavna," je po koncu lanske sezone za Sportal med drugim dejal Milić.

Velika verjetnost tako obstaja, da se bo omenjena "falanga" s Slovencem podala novemu izzivu nasproti, sploh Maček, ki za Slovenca skrbi tudi v pripravah v poletnih mesecih, z Dončićem pa je lani za namen priprav odšel tudi na poletni dopust. Podobno velja za Barria, ki se je lani v pripravah na kvalifikacije za olimpijske igre pridružil slovenski izbrani vrsti, kamor se je kot pomočnik trenerja lani sicer preselil tudi eden od pomočnikov Kidd, Sean Sweeney, katerega izjemno kratka pot na slovenski klopi bo zdaj skoraj zagotovo dobila epilog.

