Tudi Durant osupel: Norija! To je noro, noro ... #video

Kevina Duranta in Bradleyja Beala so posneli ravno v trenutku, ko sta na svojih mobilnih telefonih prebrala novico o kupčiji Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers in Utah Jazz, s katero Luka Dončić odhaja v Kalifornijo. Samo poglejte obraz veterana, kako osupel je bil.

Kevin Durant and Bradley Beal react to the Luka Doncic - Anthony Davis trade pic.twitter.com/toZk8IItEW — Mark Jackson’s Burner (@casualtakeking) February 2, 2025

Luka Dončić Foto: Guliverimage Po porazu Phoenixa proti Portlandu (108:127) se je nato Durant odzval v pogovoru z enim od novinarjev. "Norija! To je noro, noro ... Ne bi si mislil, da bo Dončić moral v drug klub pri teh letih, sredi sezone. NBA je norišnica. Če je lahko njega pošljejo v drug klub, lahko zdaj vsakogar. Za navijače je najverjetneje zabavno, za Luko pa mora biti nervozno. V Dallasu, Los Angelesu se najbrž zdaj vsem kar vrti v glavi."

"Košarkarji se držijo lojalnosti ekipi in franšizi, medtem ko iz druge strani te lojalnosti ni. To je zagotovo največja in najbolj šokantna menjava, odkar sem v ligi oziroma odkar spremljam ta šport. To je neverjetno. Zdaj bo verjetno vsaka ekipa začela razmišljati v tem slogu. Vsi bodo postali samozavestni in si mislili, je***, zamenjal bom nekaj svojih najboljših igralcev, če ta ekipa ne funkcionira,'" je bil prav frustriran Durant, ki je v svoji dolgoletni karieri v NBA klub zamenjal trikrat.

On teams following suit before Feb.… pic.twitter.com/DekP4eRN6N — Duane Rankin (@DuaneRankin) February 2, 2025

V zahodni konferenci se zdaj lahko spremeni tudi razmerje moči. Tako Dallas kot LA Lakers so tik za najboljšimi. Jezerniki so z 28 zmagami in 20 porazi na petem mestu, 10 zmag za vodilno Oklahomo in samo štiri za drugim Houstonom. Mavericks imajo dve zmagi manj od Lakersov. "Ja, ja, tukaj imaš Luko, LeBrona, Reavesa, Krieja, Gafforda ... Ja, spremenilo se bo razmerje. Dva izjemna igralca sta zamenjala ekipo. Komaj čakam, da to vidim na parketu," je kar zmajeval z glavo Durant. Pričakovana prva peterka Dallasa po kupčiji so Kyrie Irving, Klay Thompson, Quentin Grimes, Anthony Davis in Daniel Gafford, za Los Angeles pa naj bi začenjali Dončić, Austin Reaves, LeBron James, Dorian Finney-Smith (nekdanji član Mavericksov) in Jaxson Hayes.

The new-look Mavs and Lakers lineups could be special 👀 pic.twitter.com/ezeOkTSEZI — SportsCenter (@SportsCenter) February 2, 2025