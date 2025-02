Dallas potrdil: Dobrodošla, Anthony in Max! O Dončiću pa nič ...

Dallas Mavericks so uradno potrdili prihod Anthonyja Davisa in Maxa Christieja in jima zaželeli dobrodošlico. Donedavna košarkarja Los Angeles Lakers sta prišla v Teksas v sklopu spektakularne menjave igralcev, po kateri se v Kalifornijo seli donedavni Luka Dončić. Klub iz mesta angelov za razliko od Dallas Mavericks prek socialnih medijev še ni potrdil prihoda slovenskega velemojstra. Za zdaj njegovega odhoda ni javno najavil niti njegov dolgoletni delodajalec Dallas.