Nezadovoljstvo v Dallasu, Dončićev trener šokiran #video

Nikola Jokić se na gostovanju pri Charlottu nadeja nove zmage Denverja. Foto: Reuters Košarkarski večer v ligi NBA se bo začel s tekmama v Indianapolisu in Salt Lake Cityju, Denver Nuggets pa se odpravlja k eni najbolj skromnih ekip v ligi. Charlotte je v tej sezoni zbral le 12 zmag, kar 17 manj od Denverja, pri katerem še vedno ne nastopa slovenski reprezentant Vlatko Čančar, blesti pa srbski as Nikola Jokić. Na zadnji tekmi proti 76ers mu je do novega trojnega dvojčka zmanjkal le en skok (28 točk, 13 asistenc in 9 skokov).

Oklahoma City je vodilni klub zahodne konference. Zbral je 37 zmag in vknjižil 9 porazov, od tega kar pet proti Dallasu (3) in Golden Statu (2). Thunder imajo priložnost, da postanejo prva ekipa v ligi NBA, ki bi v tej sezoni dobila 38 tekem. Gostili bodo Sacramento.

Jalen Williams (OKC) bo prvič nastopil v ligi NBA kot potrjen član udeležencev zvezdniške tekme All-Star. Foto: Reuters

Obeta se prav posebna tekma za domačega košarkarja Jalna Williamsa, ki je bil prvič v karieri uvrščen na tekmo All-Star. S povprečjem 21,1 točke, 5,6 skoka in 5,2 asistence je pomemben člen najboljše ekipe na zahodu, ki že dalj časa pogreša prvega centra Cheta Holmgrena, pri gostih pa ne bo manjkalo motivacije pri Litovcu Domantasu Sabonisu, za mnoge ob Kyrieju Irvingu najboljšemu košarkarju, ki se mu je s tem, ker ni bil uvrščen na seznam udeležencev All-Star tekme, godila krivica.

Dončić in Irving največja osmoljenca?

Kyrie Irving znova ne bo nastopil na All-Star tekmi. Foto: Guliverimage V Dallasu, ki ga v nedeljo zvečer (21.30 po slovenskem času) čaka gostovanje v "slovenskem" Clevelandu, še vedno premlevajo razočaranje, ker na zvezdniški tekmi ne bo nobenega izmed teličkov. Čeprav sta se Luka Dončić in Kyrie Irving na glasovanju navijačev na svojem položaju uvrstila med najboljših šest, kar ni zadoščalo za preboj v začetno peterko, ju nato trenerji, ki so izbirali rezerviste, niso vpoklicali na zvezdniško tekmo v San Franciscu.

Na All-Star tekmi bodo manjkali številni asi. Na drugi strani velike luže ob dejstvu, da je Dončić že dober mesec dni poškodovan in da je pri njem sploh vprašanje, ali bi bil nared do spektakla v Kaliforniji, poudarjajo, kako je Irving največji osmoljenec izbora All-Star. Poleg njega in Dončića pa so med manjkajočimi asi, ki bi si zaslužili več, omenjeni še Domantas Sabonis, Tyrese Maxey, Trae Young, Devin Booker, Jarrett Allen, Josh Hart in LaMelo Ball. Manjkajo tudi Joel Embiid, Paolo Banchero, Ja Morant in Franz Wagner, a so podobno kot Dončić v tej sezoni manjkali na prevelikem številu tekem.

Kidd: Njegove številke govorijo zase

Jason Kidd pogreša Luko Dončić vse od konca decembra. Foto: Reuters "Bil sem šokiran," je bil Jason Kidd razočaran, ko je videl, kako bo tekma All-Star minila brez njegovih varovancev. Pričakoval je, da bodo njegovi stanovski kolegi med udeležence uvrstili tudi Dončića in Irvinga.

"Je pa v zahodni konferenci ogromno dobrih in talentiranih igralcev, ki se jim tudi ni uspelo uvrstiti na seznam. Luka in Kai (Kyrie, op. p.) sta All-Star igralca, pa če sta na seznamu ali ne. To, da ga ne bo na tekmi, je smola, a njegove številke govorijo zase. Ne preostane mu nič drugega kot da le nadaljuje z dobrimi igrami," se je Dončićev trener razgovoril zlasti o Irvingu, ki je na zadnji tekmi v Detroitu dosegel 28 točk, zdaj pa ga v nedeljo čaka srečanje z vodilnim Clevelandom.

Tako je Luka Dončić čestital Crveni zvezdi za prestižno zmago. Foto: Instagram Irving, ki je na zvezdniški tekmi nastopil že osemkrat, a še nikoli kot član Dallasa, po končni odločitvi o udeležencih niti ni bil tako razočaran. "Je kar je. To je potrebno sprejeti in iti naprej," si tega, da ga znova ne bo med zvezdniki, ni pretirano gnal k srcu. Dončića je pred tekmo soigralcev v Detroitu v dobro voljo spravila Crvena zvezda, za katero stiska pesti v evroligi.

Rdeče-beli so v napetem srečanju v vročem Beogradu ugnali Partizan. Dallas je malce pozneje ostal praznih rok v Detroitu (102:117), v zadnji četrtini pa dosegel le 17 točk. To je razočaralo navijače Dallasa, ki so dodatno nezadovoljni zaradi tega, ker Irving in Dončić nista prejela povabila za nastop na tekmi All-Star, še vedno pa se ne ve, kdaj bi se lahko na parket vrnil 25-letni Ljubljančan.

V Clevelandu, kjer živi ogromno ameriških Slovencev, je vedno z veseljem nastopal. Tokrat bo na seznamu manjkajočih. Poleg njega bosta v Clevelandu manjkala tudi Dereck Lively II in Maxi Kleber, najverjetneje pa tudi Dwight Powell.

