Dallas proti ekipi, ki prav tako nujno potrebuje zmage

V ligi NBA se v noči na soboto igra sedem tekem, znova so na parketu oslabljeni Dallas Mavericks (26 zmag, 22 porazov). Gostujejo pri Detroit Pistonsih (23-24), ki so v nizu treh porazov. Na seznamu poškodovanih pri Dallasu, ki je vseeno dobil tri od zadnjih štirih tekem, so Luka Dončić, Dereck Lively, Dante Exum, Dwight Powel in Maxi Kleber.

PJ Washington, Kyrie Irving (po 25 točk) in Daniel Gafford (22 točk) so Dallas Mavericks povedli do 26. zmage v sezoni, ko so na tekmi brez prave obrambe s 137:136 premagali New Orleans Pelicans, torej ekipo, ki ima v tej sezoni samo 12 zmag. Pred tem je Dallas premagal Washington Wizzards, ki pa so z le šestimi zmagami najslabša ekipa v ligi. Detroit Pistons so tako ob 1.00 po srednjeevropskem času nekaj težji nasprotnik, saj so na osmem mestu vzhodne konference pri 23 zmagah in 24 porazih. Tudi Dallas je osmi, a v zahodni konferenci. Obe ekipi sta na zadnjih desetih mestih zmagali le štirikrat.

Liga NBA, 31. januar:

Lestvica: