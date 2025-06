Za Luko Dončića iščejo centra, Lakers poslali ponudbo

Los Angeles Lakers na poletni tržnici lige NBA pospešeno iščejo centra, ki bi se dobro ujel z Luko Dončićem. Najresneje naj bi se zanimali za centra ekipe Utah Jazz 24-letnega Walkerja Kesslerja. Salt Lake Tribune poroča, da so zanj že poslali ponudbo.

Walker Kessler je bil na seznamu želja LA Lakers že pred koncem zimskega prestopnega roka, a dogovor z Utah Jazz iz Salt Lake Cityja se ni zgodil. Zapolnil naj bi vrzel, ki jo ima ekipa iz Los Angelesa. Je dober obrambni igralec in bi se obenem v napadu lahko dobro ujel pri "pick & roll" igri z Luko Dončićem. Kot poroča Andy Larsen za Salt Lake Tribune, naj bi Lakers poslali uradno ponudbo za Kesslerja. Zanj naj bi ponudili več izborov na naboru v prihodnosti.

Walker Kessler Foto: Guliverimage Kessler veja za enega najboljših mladih centrov v ligi, ki je v treh letih tudi lepo napredoval. V prejšnji sezoni je bil najboljši v ligi po številu napadalnih skokov (4,6 na tekmo), drugi v blokadah (2,4 na tekmo) in peti skakalec (12,2 skoka na tekmo). Na tekmo je dosegal 11,1 točke. Če bi igral z Dončićem in LeBronom Jamesom, bi imel gotovo še boljšo statistiko. V končnici še ni igral. Leta 2002 je bil 22. izbor na naboru (s kolidža Auburn).

Utah Jazz so imeli na sredinem naboru peti izbor in niso izbrali novega centra, kot se je govorilo, kar bi sicer lahko pomenilo, da na Kesslerja še vedno računajo. Izbrali so krilnega košarkarja (Ace Bailey). LA Lakers v prvem krogu nabora niso izbirali.