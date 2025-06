Sedem let po tem, ko so v Dallasu izbrali Luko Dončića in začeli verjeti v naslov prvaka, se zgodovina ponavlja. A v novi podobi. Dallas Mavericks so po izjemno srečnem razpletu loterije letošnjega NBA nabora prišli do prvega izbora in ga unovčili z velikim metom: izbrali so Cooperja Flagga, komaj 18-letnega ameriškega supertalenta, ki ga številni že označujejo za naslednji veliki obraz lige. Po Dončićevem presenetljivem odhodu k Los Angeles Lakers februarja letos so se navijači Mavericksov znašli v negotovosti, zdaj pa v Dallas znova prihaja upanje. Cooper Flagg, ki je blestel na univerzi Duke in že pri 16 letih veljal za izjemen biser, bo postal temelj novega obdobja v franšizi, ki si po turbulentnem letu želi predvsem stabilnosti. Košarkar Cedevite Olimpije, Joan Beringer, je bil izbran 17. po vrsti. V svoje vrste so ga privabili pri Minnesoti Timberwolves.

Dallas Mavericks so letošnjo sezono sicer končali daleč od pričakovanj, a največji poptresni sunek, osrednji je imel največjo amplitudo februarja po zamenjavi Luke Dončića v Los Angeles Lakers za Anthonyja Davisa, je sledil maja, ko so se ob vsega 1,8-odstotni možnosti povzpeli na vrh loterije nabora lige NBA. Gre za enega največjih preobratov v zgodovini NBA loterije, saj je Mavericksom pripadel prvi izbor - privilegij, ki ga v franšizi niso imeli že od ustanovitve.

Generalni direktor Nico Harrison, ki je bil po zamenjavi Dončića na udaru številnih kritik navijačev in strokovne javnosti, je bil po naboru jasen: "Imeli smo jasen cilj in Cooper Flagg je bil ves čas na vrhu našega seznama. Ne bomo ga menjali. Verjamemo, da lahko postane obraz nove ere v Dallasu."

"Počutim se neverjetno. Iskreno povedano, to so uresničene sanje," je Flagg povedal po izboru, medtem ko mu je ob svečanem dogodu ob strani stala družina: "Tega ne bi želel deliti z nikomer drugim. Res sem navdušen. Mislim, da vedno znova ponavljam, da sem navdušen, da se bom lahko učil od fantov kalibra dvorane slavnih. To bo neverjetna izkušnja. Počutim se blagoslovljenega."

Kdo je Cooper Flagg?

Košarkarski čudežni deček iz ameriške zvezne države Maine je zaslovel že kot srednješolec v Nokomisu, kjer je navduševal z izjemnimi statistikami: 20,5 točke, 10 skokov in 6,2 asistence na tekmo. Sledil je prestop na prestižno akademijo Montverde na Floridi, kjer so mu skavti začeli pripenjati oznake "generacijski talent" in "bodoči All-Star".

Novembra 2024 je nato podpisal pismo o nameri za igranje za univerzo Duke in ekipo Blue Devils, končal pa je kot najvišje ocenjeni košarkar v razredu 2024. Postal je eden ključnih igralcev ekipe, bil izbran v prvo postavo All-American in si izboril status najboljšega igralca v svojem letniku. Flagg ni le strelec, temveč vsestranski krilni igralec, ki blesti v obrambi, zna ustvarjati priložnosti za druge in igra z zrelostjo.

Nekako podobno je bilo pri Luki Dončiću, ki je pred odhodom v ZDA blestel v Evropi in bil tudi evrposki prvak s Slovenijo leta 2017, a to ni bilo dovolj za nejeverne Američane, ki so potrebovali kar nekaj časa, da jih je slovenski košarkarski čarodej prepričal. Pri Flaggu je zgodba drugače obarvana, saj je namreč Američan, ki imajo venomer večjo veljavo kot Evropejci, ki se morajo izdatneje dokazati v najmočnejši ligi na svetu.

Tudi v reprezentančnem dresu ZDA se je Copper Flagg dokazal. Že pri 15 letih je na svetovnem prvenstvu U17 osvojil zlato in bil drugi najboljši bloker turnirja.

Kaj pomeni prihod Flagga za Dallas?

S Flaggom v ekipi Dallas odpira novo poglavje. Po obdobju, ko so vse stavili na Dončića, zdaj gradijo ekipo okrog novega zvezdnika. Čeprav je Flagg mlajši in neizkušen, strokovnjaki poudarjajo, da ima mentaliteto vodje in delovno etiko, ki spominja na najboljše v ligi.

V veliko pomoč mu bosta zagotovo Kyrie Irving, ki je ravno v sredo podaljšal sodelovanje za nadaljnja tri leta in tudi Anthony Davis, ki je februarja torej prišel iz Los Angelesa.

Nadarjeni Francoz Joan Beringer iz Cedevite Olimpije v Minnesoto Timberwolves

Na naboru je bil prijavljen tudi Francoz Joan Beringer, ki se je pred začetkom zadnje sezone preselil v Ljubljano in naredil ogromen napredek, s košarko pa se je resneje začel ukvarjati šele pred štirimi leti.

Joan Beringer je prepričal vodilne v Minnesoti. Foto: Guliverimage

Šele novembra 2024 je sploh podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo, zdaj pa so ga kot 17. po vrsti izbrali pri Minnesoti Timberwolves. Ekipi, ki je v prvem krogu letošnje končnice izločila Los Angeles Lakers Luke Dončića.

Letošnji nabor lige NBA