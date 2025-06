Nesojeni Dončićev soigralec Williams pristal pri Phoenixu

Charlotte je zdaj Marka Williamsa za dva izbora v prvem krogu nabora poslal k Phoenixu. Ta si je danes na naboru zagotovil še enega visokega košarkarja pod košem iz Južnega Sudana Khamana Maluacha in ga izbral kot desetega po vrsti.

Williams bi moral pred koncem prestopne tržnice med minulo sezono oditi k Los Angeles Lakers, a je menjava padla v vodo zaradi neuspešnega zdravniškega pregleda.

Williams je imel doslej v karieri ogromno težav s poškodbami, zaradi česar je odigral le 106 od možnih 246 tekem v rednem delu NBA. V minuli sezoni je v povprečju za Hornets dosegel 15,3 točke, 10,2 skoka in 1,2 blokade na tekmo.

Dončić in LeBron James sta pri Lakers posledično ostala brez močnega aduta na centrskem položaju, Williams pa se zdaj vseeno seli v zahodno konferenco, a k Phoenixu. Ta je pred dnevi pričakovano ostal brez Kevina Duranta, ki bo odslej igral pri Houstonu v zameno za Jalena Greena, Dillona Brooksa in pet izborov na prihodnjih naborih lige NBA.

Latvijec Kristaps Porzingis bo zaradi krčenja stroškov Boston Celtics zamenjal z Atlanta Hawks. Foto: Guliverimage

Porzingis se zaradi krčenja stroškov seli v Atlanto

Delodajalca je zamenjal še en nekdanji Dončićev soigralec pri Dallasu. Latvijec Kristaps Porzingis bo zaradi krčenja stroškov Boston Celtics zamenjal z Atlanta Hawks, je v sredo poročal ESPN.

V menjavi treh ekip je visokorasli Latvijec pristal pri Atlanti, kjer je prvi zvezdnik Trae Young, Terance Mann pri Brooklyn Nets, Georges Niang pa pri Bostonu. V posel so bili vpleteni tudi nekateri izbori na prihodnjih naborih lige NBA.

Porzingis, ki so ga večkrat prek luže ustavile poškodbe, je bil med letoma 2019 in 2022 Dončićev soigralec pri Dallasu, nato pa so ga Mavericks poslali k Washingtonu. Kasneje je pristal pri Bostonu in osvojil šampionski prstan v sezoni 2023/24, ko so Celtics v finalu premagali prav Dallas. V karieri NBA je na 501 tekmi v povprečju dosegel 19,6 točke, 7,8 skoka in 1,8 blokade na tekmo.

To je bila druga menjava Bostona v zadnjih dneh, potem ko je Jrue Holiday pristal pri Portland Trail Blazers v zameno za Anferneeja Simonsa in dva izbora v drugem krogu naborov.

Po pisanju ESPN bo Boston z obema menjavama prihranil nekaj manj kot 154 milijonov evrov luksuznega davka zaradi prekoračitve omejitve plač. Kelti bodo obenem skoraj celotno sezono 2025/26 igrali brez prvega zvezdnika Jaysona Tatuma, ki si je v končnici proti New York Knicks strgal ahilovo tetivo.