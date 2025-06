Priznani "insajder" ESPN za ligo NBA Shams Charania poroča, da so pri Los Angeles Lakers pred nadaljevanjem nabora opravili menjavo s Chicago Bulls. Jezerniki so si tako zagotovili 45. izbiro, v zameno pa v vetrovno mesto poslali 55. in morali primakniti še nekaj denarja. Dan Woike, ki za The Athletic spremlja dogajanje pri Lakers, pa poroča, da je Austin Reaves zavrnil "supermax" pogodbo

Charania poroča, da so v klubu slovenskega virtuoza Luke Dončića opazili mladega talenta in da računajo, da ga bi s tem izborom lahko tudi pripeljali v svoje vrste. Jezerniki sicer v prvem krogu nabora, ki je potekal v noči na četrtek, izbire zaradi preteklih menjav niso imeli.

Lakers move up 10 picks as they eye a young talent in the second round of the draft tonight. https://t.co/5Z2gyB3ClT — Shams Charania (@ShamsCharania) June 26, 2025

Pri Lakers sicer mrzlično iščejo centra, ki bo zapolnil vrzel pod obema obročema. Ta je nastala po menjavi Dončića in Anthonyja Daviesa, ki je sredi pretekle sezone zatresla košarkarski svet. Zlasti v končnici se je drugemu najuspešnejšemu moštvu po številu naslovov v zgodovini lige NBA odsotnost visokega igralca še kako poznala, kar so Minessota Timberwolves nato v prvem krogu končnice tudi s pridom izkoristili in zasedbo na čelu z zvezdniškim veteranom LeBronom Jamesom hitreje od nadejanega poslali na dopust.

Prva želja Jezernikov, kjer bo v pisarnah tekom prestopnega roka še zelo zanimivo, je trenutno član Utah Jazz Walker Kessler. Pogovori za prestop centra, ki je v pretekli sezoni za Jazz dosegal 11,1 točke, blestel pa predvsem v skokih in blokadah, kjer je bil po statističnih podatkih lige med najboljšimi petimi, so že stekli.

Reaves zavrnil "supermax" pogodbo

Austin Reaves je v pretekli sezoni odlično sodeloval tudi z Luko Dončićem. Foto: Guliverimage Ostrostrelec Los Angeles Lakers Austin Reaves pa je bil po sezoni upravičen do precejšnjega povišanja plače, vendar se je odločil, da bo glede naslednjega podaljšanja pogodbe potrpežljiv. Po poročanju The Athletic je Reaves uradno zavrnil podaljšanje pogodbe z Lakers do najvišjega možnega zneska, kar bi mu v naslednjih štirih letih prineslo 89,2 milijona dolarjev (75 milijonov evrov).

Reaves je po trenutni pogodbi še eno sezono vezan na Jezernike, nato pa ima možnost izbire igralca v sezoni 2026/27. Zdaj lahko to možnost zavrne, se kot prost igralec brez omejitev poda na trg in si potencialno izbori veliko večjo pogodbo.

The Athletic še poroča, da Reavesova odločitev, da zavrne podaljšanje do največjega možnega zneska, ni bila znak, da 27-letni branilec razmišlja o spremembi okolja, temveč zgolj finančna poteza, s katero si je odprl vrata za več potencialnega denarja v naslednji pogodbi.