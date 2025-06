Cooper Flagg je zagotovo pričakoval, da ga bodo Dallas Mavericksi izbrali kot prvega nabora lige NBA leta 2025, vendar ne v smislu prvega vprašanja na tiskovni konferenci po naboru. Takoj na začetku so namreč 18-letnega krilnega igralca vprašali o teorijah zarote, ki obtožujejo ligo o prirejanju letošnje loterije nabora lige NBA, da bi Mavsom "povrnili" za menjavo Luke Dončića k Los Angeles Lakers.

Mavericks so namreč kljub le 1,8-odstotni možnosti, da na loteriji dobijo možnost prvega izbora na naboru, to na koncu dobili. Hkrati so postali šele četrta ekipa v zgodovini lige NBA, ki je zmagala na loteriji s kvoto pod dvema odstotkoma – in ekipa s četrto najnižjo kvoto za zmago od začetka loterije leta 1985. Zato je bil izplen loterije za večino (pre)veliko presenečenje in naključje, ob katerem so mnogi začeli dvomiti o dogajanju v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.

Flagg je kljub le 18 letom ob košarkarskih veščinah dokazal, da je tudi odlično pripravljen na vstop v zvezdniški svet in pogovore z mediji. Na vprašanje, kaj meni o teorijah zarote, da je bila loterija prirejena, je nato odvrnil: "Ne vem, kaj naj rečem o tem," je odgovoril, vidno presenečen nad uvodnim vprašanjem na srečanju z mediji v sredo zvečer. "Nimam notranjih informacij, če to iščete. Ampak preprosto se počutim blagoslovljenega, ker se je vse izteklo, kot se je," je dejal novopečeni član lige NBA.

Primerjave z Dončićem ga ne skrbijo, čaka ga bogata pogodba

Novopečeni član Dallasa je že pred naborom govoril tudi o pritisku igranja v ligi NBA in o tem, da mora slediti stopinjam Luke Dončića. Orisal je svojo vizijo in korake, ki jih bo moral narediti, da bo postal najboljša različica sebe, saj ga ne skrbi, da bi moral biti to, kar je bil Dončić za Dallas.

"Na nič ne bi gledal kot na pritisk, v katerikoli situaciji sem, se znajdem. Ves čas se bom trudil biti to, kar sem, in vsak dan se bom trudil biti boljši ter iz vsakega dne izvleči največ. Ne skrbi me, ali bom izpolnil pričakovanja določenih igralcev ali kaj podobnega, preprosto bom jaz in skušal bom še napredovati," je dejal Flagg.

18-letnik bo imel najvišjo pogodbo novinca v ligi NBA, saj bo z Dallas Mavericks podpisal štiriletno pogodbo v vrednosti 62.730.226 dolarjev (53,5 milijona evrov), v prvih dveh letih naj bi zaslužil 28,3 milijona dolarjev (24,14 milijona evrov). Glede na to, da je Flagg najboljši posameznik letošnjega nabora, njegova pogodba vsebuje tudi klavzulo o podaljšanju pogodbe za novince, kar mu omogoča, da po četrtem letu pridobi največje možno podaljšanje plače.

Poleg Flagga bosta še Dylan Harper, ki ga je kot drugega izbral San Antonio, in V. J. Edgecombe, ki ga je kot tretjega izbrala Philadelphia, novinca, katerih plači bosta presegli 50 milijonov dolarjev. Harper bo podpisal štiriletno pogodbo v vrednosti 56.139.994 dolarjev (47,9 milijona evrov), Edgecombejeva pogodba pa bo znašala 50.438.207 dolarjev (dobrih 43 milijonov evrov) za štiri leta.

Kidd ostaja v Dallasu

V Dallasu imajo tako pred novo sezono znova razlog za optimizem, sploh po sezoni, ki se je za ekipo Jasona Kidda končala po play-inu. Dolgoročnejši pogodbi sta s klubom v teh dneh podpisala Daniel Gafford in poškodovani Kyrie Irving, Nico Harrison pa je ob boku nabora potrdil, da bo v ekipo v novi sezoni še naprej vodil Kidd. "Ali govorice o Jasonu Kiddu še vedno niso potihnile? Mislil sem, da se je to končalo," se je spraševal Harrison. "On bo trener prihodnjo sezono," je še dodal.

